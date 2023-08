Antiquitäten-Drama bei „Bares für Rares“: Expertin macht wertvolles Objekt kaputt

Von: Volker Reinert

Missgeschick in der Trödelshow „Bares für Rares“! In der von Horst Lichter moderierten ZDF-Show beschädigte Expertin Dr. Bianca Berding eine seltene Porzellanfigur.

Köln – In der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“ kam es zu einem äußerst unglücklichen Malheur. Die Expertin Dr. Bianca Berding (46) begutachtete eine seltene Marienfigur der berühmten und hochpreisigen „Meissen Porzellan Manufaktur“, als ein Unglück passierte. Bei Betrachtung der seltenen Porzellanfigur brach der Expertin versehentlich das kleine Kreuz ab. Ihr darauffolgendes Gelächter wurde auf der „Bares für Rares“-Instagram Seite hitzig diskutiert.

„Bares für Rares“: Expertin macht seltene Porzellanfigur kaputt

Das haben sich Lena und ihr Partner Marius sicher anders vorgestellt. Mit einer weißen Marienfigur aus Porzellan im Gepäck wollte das Pärchen diese in der Trödelshow auf ihren Wert schätzen lassen und den „Nachlass der Oma“ gewinnbringend veräußern. Doch bevor es für Lena und Marius bei den „Bares für Rares“-Händlern um das Feilschen ging, passierte Dr. Bianca Berding ein großes Missgeschick. Die Expertin brach das kleine weiße Kreuz der Porzellanfigur ab und brach daraufhin in schallendes Gelächter aus.

Auf der Instagram-Seite der Trödelshow mit TV-Koch Horst Lichter (61), über dessen neuen Look einige Fans kürzlich fies lästerten, wurde vor der Ausstrahlung am Montag (14. August) ein kurzer Clip der Situation gepostet. Die Fans der ZDF-Sendung fanden den Fauxpas der Expertin nicht sonderlich schlimm: „Kann schon mal passieren“, „Wundert mich, dass das nicht öfters passiert. Kommt vor“ oder „Wir sind alle nur Menschen, passiert halt!“ lauteten nur einige Kommentare.

Komisch fanden einige aber das herzhafte Lachen der Expertin nach ihrem Missgeschick und beurteilten dieses als äußerst unangebracht: „Na, das Lachen passt nicht“ und „Ja ja, kaputt machen und dann noch so dämlich lachen [...]. So was geht gar nicht“, schimpften einige User.

Gelächter von „Bares für Rares“-Expertin empfanden nicht alle Fans der Show als angebracht

Laut Expertin Dr. Bianca Berding war das kleine Kreuz aber schon einmal abgebrochen: „Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, es war bereits repariert“. Trotzdem entschuldigte sich die Kölnerin: „Es tut mir jetzt echt total Leid.“ Die Expertin beruhigte die Verkäufer anschließend auch, dass das Ankleben des Kreuzes bei einem guten Reparateur problemlos ginge: „Wenn es gut gemacht ist, ist es überhaupt nicht auffällig“.

Fauxpas in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“! Expertin Dr. Bianca Berding bricht bei der Begutachtung einer Marien-Porzellanfigur ein kleines Kreuz ab. © Screenshots: zdf.de/ „Bares für Rares“

Skurrile Momente sind bei „Bares für Rares“ keine Seltenheit. So sorgte eine Kandidatin jüngst bei Fans der ZDF-Trödelshow für viele Lacher. Denn ihr Nachname wurde von vielen fälschlicherweise als „Helga Hodensack“ verstanden. Verwendete Quellen: zdf.de/ „Bares für Rares“ Folge vom 14. August 2023