Von: Jennifer Kuhn

Die GNTM-Kandidatinnen kämpfen derzeit um den Sieg bei „Germany‘s Next Topmodel“. Das größte Umstyling hat in dieser Staffel wohl Vanessa durchgemacht.

Los Angeles – Bei „Germany‘s Next Topmodel“ kommen täglich mehrere Emotionen hoch: es wird geweint, gelacht, getanzt und vor allem gekämpft. Doch in der vergangenen Umstyling-Folge überkamen einigen Kandidatinnen die Tränen. GNTM-Kandidatin Vanessa bekam das krasseste Umstyling, wie tz.de berichtet.

GNTM-Kandidatin ließ sich auf eigenen Wunsch ihre 7000-Euro-Perücke kürzen

Doch nicht alle waren mit ihrem Umstyling zufrieden: Jasmin war eine davon. Sie bekam eine Langhaar-Perücke. Heidi Klum wollte der GNTM-Kandidatin den Naomi-Campbell-Look verpassen – der ihr auch super stand, eigentlich.

Doch die 23-Jährige ließ sich ein Teil ihrer Perücke abschneiden – nachdem Heidi den Raum wohl verließ. Für die Topmodel-Chefin ein absolutes No-Go. Schließlich ließ sie Jasmins Perücke sogar noch verlängern – Kostenpunkt: 7000 Euro. „Ich finde es auch extrem respektlos“, so Heidi.

GNTM 2022: Kandidatin Inka ist zurück in der Topmodel-Show

Nachdem sich einige GNTM-Fans in der vergangenen Woche die Frage gestellt hatten, wo Kandidatin Inka geblieben ist – klärte ProSieben den Fall schnell auf: „Sie musste leider ein wenig länger in Quarantäne bleiben. Am nächsten Donnerstag ist sie wieder mit dabei“, so der Sender.

Nun erschien sie wieder pünktlich zum Sedcard-Shooting und begrüßte auch Kandidatin Vanessa. Sie zeigte sich offensichtlich ziemlich überrascht von der neuen Frisur und dem neuen Look ihrer Konkurrentin.

GNTM-Kandidatin Vanessa verrät, wie sie wirklich zu ihrem neuen Look steht: „Ich finde es einfach nicht schön“

Im O-Ton der siebten GNTM-Folge gesteht die 20-Jährige: „Also mit der Frisur fühle ich mich einfach nicht mehr so wie ich bin. Also ich finde es einfach nicht schön. Das ist halt einfach das Problem“, so Vanessa. Doch die Topmodel-Kandidatin möchte es Heidi Klum trotzdem beweisen, dass sie das Zeug zur Gewinnerin hat. Obwohl es nicht ihr persönlicher und eigener Look ist.

Auf Instagram bekommt die 20-Jährige viel Zuspruch, denn ihre Fans lieben den neuen Look der GNTM-Kandidatin. Und auch Vanessa scheint sich ein paar Wochen später mit ihren grünen Haaren abgefunden zu haben. Und auch Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm ist begeistert und kommentierte unter ihrem Instagram-Post: „Steht dir so, so gut!“.

GNTM-Barbara: Sie kann den Rauswurf von Heidi Klum nicht nachvollziehen

Die 68-jährige Barbara gehörte zu den beliebtesten GNTM-Kandidatinnen der Staffel. Doch sie musste in Folge sechs die Show verlassen. Doch nachvollziehen konnte sie die Entscheidung von Topmodel-Chefin Heidi Klum nicht.

