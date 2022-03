Fabian Hambüchen feiert Debüt bei „The Biggest Loser“

Fabian Hambüchen ist Gast-Coach bei „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ © SAT.1

Wer könnte besser über Disziplin Bescheid wissen als Olympiasieger Fabian Hambüchen? Bei „The Biggest Loser“ teilte er sein Wissen mit den Kandidaten.

Langsam, aber sicher rückt das Finale von „The Biggest Loser“ immer näher. In der zehnten Folge der Abnehm-Sendung erwartete die Teilnehmer eine ganz besondere Überraschung: Turn-Superstar Fabian Hambüchen (34) unterstützte sie als Gast-Coach. „Wenn einer unseren Kandidaten zeigen kann, was man mit Disziplin und eisernem Willen erreichen kann, dann ist es natürlich Fabian Hambüchen“, kündigte Camp-Chefin Dr. Christine Theiss (42) den Reck-Olympiasieger von 2016 an.



Und damit sollte sie Recht behalten. Der Athlet stürzte sich jedenfalls begeistert in die Aufgabe, seine Erfahrungen zu teilen. „Das Thema Disziplin kann man wirklich erlernen. Auch ich musste tagein, tagaus meinen inneren Schweinehund überwinden“, erklärte er. Hambüchen war es wichtig, dass die Kandidaten das Gelernte auch praktisch im Alltag anwenden können. „Was die Kandidaten von mir lernen können, ist, natürlich an seine Ziele zu glauben, auch eine Vision zu haben und auch ganz genau zu wissen, wie ich das umsetze.“

Fabian Hambüchen ist beeindruckt von den Kandidaten

Allein schon Fabian Hambüchens Worte und Anwesenheit erwiesen sich als großer Ansporn für die Teilnehmer. Um die Kandidaten beim Abnehmen zu unterstützen, hatte sich der ehemalige Kunstturner ein Zirkeltraining mit fünf verschiedenen Übungen überlegt. Die Herausforderung dabei: Jede Runde brachte neue Ablenkungen mit sich, wie etwa einem Fast-Food-Wagen oder einer Musikgruppe. Damit sollte eine Alltagssituation simuliert werden, denn schließlich gibt es auch zuhause genügend Ablenkungen, die vom Workout abhalten können.



Alles in allem zeigte sich Hambüchen beeindruckt von der Einstellung und Willenskraft der Teilnehmer. „Die Leistungsfähigkeit und Sportlichkeit der Kandidaten ist schon krass gut“, so der Sportler. Als zusätzliche Aufgabe teilte er einen Disziplin-Plan aus, um die Teilnehmer im Alltag zu unterstützen und mit ihnen realistische Ziele zu setzen. Hambüchens Coaching jedenfalls half fast allen Kandidaten dabei, sich bei der anschließenden Challenge Disziplin zu beweisen. Letztendlich mussten Francesca (32) und Sven (40) das Abnehm-Camp verlassen. Für alle weiteren Kandidatinnen geht es nächste Woche dann um den Einzug ins Halbfinale.