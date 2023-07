Fällt Andrea Kiewels Silvester-Party am Brandenburger Tor wegen „Höhle der Löwen“-Pleite aus?

Müssen die TV-Zuschauer dieses Mal etwa ohne Andrea Kiewel auf das neue Jahr anstoßen? Die Silvester-Ungewissheit ist mit den jüngsten Ereignissen um zwei „Höhle der Löwen“-Stars verknüpft.

Berlin – Was wäre Silvester ohne den alljährlichen Countdown am Brandenburger Tor? Die ZDF-Show mit Andrea Kiewel (58) und Johannes B. Kerner (58) hat mittlerweile schon Kultstatus. Die „Fernsehgarten“-Gastgeberin moderiert das Format bereits seit 2013. Im vergangenen Jahr stimmten Acts wie die Scorpions, Jupiter Jones und DJ BoBo (55) die Zuschauer auf das neue Jahr ein. Für 2023 steht die Berliner Silvesterfete allerdings auf der Kippe.

Gemeinsames Unternehmen der „Höhle der Löwen“-Stars Ralf Dümmel und Georg Kofler ist insolvent

Die Ungewissheit rund um die ZDF-Silvestershow ist mit den Schlagzeilen um Ralf Dümmel (56) und Georg Kofler (66) verknüpft: Das gemeinsame Unternehmen der „Höhle der Löwen“-Stars ist insolvent. Die beiden Investoren hatten auch fernab der VOX-Sendung zusammengearbeitet. Kofler übernahm 2021 die Dümmel-Firma „DS Gruppe“. Für insgesamt 220,5 Millionen Euro wurde das Unternehmen Teil von Koflers „Social Chain AG“.

Nur weniger als zwei Jahre nach dem Millionendeal kam dann die Millionenpleite: Am Montag (24. Juli) teilte die Firma mit: „Der Vorstand der ‚The Social Chain AG‘ ist heute nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht.“ CEO Georg Kofler legte sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.

Tochterfirma der „Social Chain AG“ war Veranstalter der ZDF-Silvesterparty

Wie hängt dieses finanzielle Desaster nun mit Kiwis Silvestersause zusammen? Laut Bild wurde die Sendung in den letzten Jahren von einer Tochterfirma der „Social Chain AG“ veranstaltet. Dementsprechend düster sieht es auch für die Berliner Party aus. Nun müsse geprüft werden, ob die Rechte an einen anderen Veranstalter verkauft werden können.

Neben der Silvestershow sind noch weitere namhafte Events in ihrer Existenz bedroht. Darunter auch die Beautymesse „Glow“, die eigentlich am 23. und 24. September in Düsseldorf hätte stattfinden sollen, nun aber auf das nächste Jahr verschoben wurde. Insgesamt hält die „Social Chain AG“ 87 Beteiligungen. Auch einige Start-ups aus der „Höhle der Löwen“ sehen sich regelmäßig mit großen Herausforderungen konfrontiert, wie die Gründerin von „3Bears” zuletzt im IPPEN.MEDIA-Interview verriet. Verwendete Quellen: Bild