„Was gibt es denn da zu lachen?“: Jürgen Milski platzt in Live-Show vor Wut der Kragen

Reality-Star Jürgen Milski in Aufruhr! Bei Raserei auf deutschen Straßen versteht der Nordrhein-Westfale keinen Spaß. Er fordert Änderungen und wird von einem Auto-Fan ausgelacht.

Hürth – Das kann selbst der sonst so lockere Jürgen Milski (59) nicht mehr mit Humor nehmen. Beim Thema Sicherheit im Straßenverkehr hört für den Moderator der Spaß auf. Das machte er jetzt auch in der Stern-TV-Sendung bei RTL zum Thema „Raserparadies Deutschland“ am Sonntag (13. August) deutlich.

Ein anderer Talkshow-Gast, ein junger Auto-Fan, der gerne schnell fährt, lachte ihn für seine Ansichten aus. Das ließ sich der Moderator und Sänger aber nicht bieten.

Jürgen Milski will PS-Limit für Fahranfänger

Jürgen Milski verseht keinen Spaß, wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Besonders die Entwicklung, dass es immer mehr illegale Straßenrennen gibt, macht ihm Sorgen. Laut dem RBB hat die Polizei 2019 noch 2.163 illegale Autorennen verzeichnet, 2021 waren es schon 5.674 – viele davon bestritten von jungen Rasern.

Aus Sicht von Jürgen Milski hat das mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun, die von Leuten mit schnellen Autos kompensiert werden wollen. Für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist er deswegen nicht, stattdessen hat er eine Lösung im Sinn, bei der Fahranfänger in ihren Möglichkeiten reguliert werden. Als Beispiel nennt er: „Du hast deinen Führerschein gemacht, dann darfst du maximal 50 PS fahren die ersten zwei Jahre, danach darfst du vielleicht 100 PS fahren.“

Jürgen Milski schimpft in RTL-Sendung „Stern TV“ los

Diese Aussage bringt Studiogast Ricardo Rüting (30) zum Lachen, der in der Sendung seinen eigenen Sportwagen mit 727 PS präsentiert, was wiederum Milski sauer aufstößt. „Was gibt’s denn da zu lachen?“, schimpft er. „Das ist ja genau die falsche Einstellung, wenn man genau über so eine Thematik lacht. Ein 18-Jähriger hat doch nichts mit so einer Waffe zu tun.“

Rüting gelingt es aber, das Ruder noch einmal herumzureißen, und er erklärt, dass er lediglich über das PS-Beispiel gelacht habe: „50 PS, ich glaube, das gibt’s gar nicht mehr.“ Die Einstellung von Milski verstehe er aber und auch vom Berliner Oberstaatsanwalt Andreas Winkelmann bekommt der Moderator Unterstützung, der sich ebenfalls für die Möglichkeit eines Stufenführerscheins, den es für Motorräder bereits gibt, ausspricht.

Jürgen Milski war kürzlich auch in einer anderen Sendung zu Gast. Im „ZDF-Fernsehgarten“ legte er eine Bruchlandung hin und flog fast mit seinem Kopf auf Beton. Verwendete Quellen: RTL/ Stern TV