Nach falscher Antwort: Günther Jauch stellt „Wer wird Millionär?“-Publikumsjoker bloß

Beim „Wer wird Millionär?“-Publikumsjoker fällt eine falsche Antwort direkt auf. Günther Jauch zieht den Verantwortlichen daraufhin vor der Kamera zur Rechenschaft.

Köln – Bei „Wer wird Millionär?“ hofft am Montagabend Evangelos Polichrondis auf beantwortbare Fragen von Moderator Günther Jauch (66) und letztendlich die Million. Allerdings kommt der Kandidat schon bei der 1.000-Euro-Frage ins Schludern und ist sich unsicher. Hilfe erhofft sich der Kandidat beim Publikum der RTL-Sendung. Dort scheint allerdings nicht jeder eine Hilfe sein zu wollen.

Die Frage „Womit ist dasselbe Tier gemeint – obwohl die eine Bezeichnung auf ein Insekt und die andere auf ein Säugetier schließen lässt?“ überfordert Evangelos Polichrondis. Auch Günther Jauch, der sich nie in die „Wer wird Milliionär?“-Moderationskarten blicken lässt, ist keine Hilfe. Dem Kandidaten ist „Filzlaus & Sackratte“ ein Begriff. Zur Sicherheit entscheidet er sich aber doch für den Publikumsjoker. Und dabei tippt doch glatt jemand auf „Samtwanze & Taschenbiber“.

Während sich eine deutliche Mehrheit des „Wer wird Millionär?“-Publikums für die richtige Antwort „Filzlaus & Sackratte“ entschieden hat, stimmt nur ein einziger Kandidat für die offensichtlich falsche Option „Samtwanze und Taschenbiber“ – und treibt Günther Jauch damit zur Verzweiflung. „Sagt mir, wer den Taschenbiber angekreuzt hat. Ich will Namen und Sessel wissen!“, fordert der Quizmaster. Tatsächlich wird der Sitzplatz an den Moderator weitergegeben und er stellt den Übeltäter zur Rede.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.