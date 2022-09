„Spielt falsches Spiel“: Eric Sindermann teilt nach „Sommerhaus der Stars“ gegen Ex Katha aus

Von: Stella Rüggeberg

Am 7. September lief die erste „Sommerhaus der Stars“-Folge bei RTL. Abseits der Show bahnt sich nun aber ein Rosenkrieg an. Eric Sindermann fühlt sich von seiner Ex Katharina Hambuechen ausgenutzt.

Bocholt - Zurzeit sind Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen (27) im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen, wo sie ihre Beziehungsprobleme vor den anderen Sommerhaus-Kandidaten deutlich machen. Doch bereits vor der Ausstrahlung sickerte durch, dass die beiden schon längst kein Paar mehr sind. Nun teilen sie gegeneinander aus und machen ihren Rosenkrieg publik.

Eric Sindermann teilt nach „Sommerhaus der Stars“ gegen Ex Katha aus

Schon in der ersten „Sommerhaus der Stars“-Folge machte Eric Sindermann mit seiner „Pinkel-Störung“ auf sich aufmerksam. So nahm er seine Freundin mit aufs Klo, die dort Pinkel-Geräusche imitierte. Doch von dem anfänglichen Zusammenhalt fehlt nun jede Spur.

Eric Sindermann fühlt sich von seiner Ex Katha ausgenutzt © RTL+ & IMAGO / Andre Lenthe

„Ich fühle mich auf jeden Fall ausgenutzt, mir geht es auch immer noch nicht ganz so gut. Ich finde, die Person spielt ein falsches Spiel, und mich nervt es, dass ich jeden Tag tausend Unterlassungsklagen auf den Tisch bekomme“, urteilt Eric Sindermann gegenüber promiflash.de.

Eric Sindermann und Katha kamen nur fünf Monate vor „Sommerhaus der Stars“ zusammen

„Jeder, der einen Schulabschluss hat, kann eigentlich sehen, wer hier wen ausgenutzt hat“, teilt der ehemalige Handballer weiter aus. „Ich bereue, dass ich mich in die Person extrem verliebt habe, dass ich sie sechs Monate finanziell unterstützt habe und dass ich dadurch mein Unternehmen sehr vernachlässigt habe“, schließt Eric Sindermann ab.

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen kamen erst fünf Monate vor den Dreharbeiten zusammen. Deshalb urteilen manche „Sommerhaus der Stas"-Fans, sie würden in der Realitysendung den Zuschauern nur eine Show vorspielen.