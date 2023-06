Abschied bei „Goodbye Deutschland“: Demis Sohn verlässt die Familie

Von: Lukas Einkammerer

Für „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Demi steht ein großer Meilenstein an: Ihr Sohn Malik tritt der Navy bei. Auf Instagram teilt der TV-Star eine rührende Botschaft.

Florida, USA – Seit 2006 begleitet „Goodbye Deutschland“ mutige Auswanderer bei ihren Abenteuern in neuen Ländern. Auch fernab der kultigen VOX-Sendung teilen die Kandidaten Einblicke in ihren Alltag an fernen Ufern. Für Demi Delacruz (45), die seit vielen Jahren in dem Format zu sehen ist, steht nun ein großer familiärer Meilenstein an, der die Powermama aber nicht nur glücklich stimmt.

„Trauriger und glücklicher Tag“: Sohn von „Goodbye Deutschland“-Star Demi verlässt die Familie

Für ihre Internetbekanntschaft Victor Delacruz zog Demi (mit gebürtigem Namen Tatzel) bis nach Florida, 2020 zerbrach die Ehe der beiden aber, nachdem „Vic“ sie mit seiner Ex hintergangen hatte. Nach einem missglückten Liebescomeback 2021 zogen die gebürtige Bayerin und ihr On-Off-Partner vor wenigen Monaten dann in ein gemeinsames Haus – ein großer Schritt für die beiden. „Das ist schon etwas, wo ich sage, das ist ein sichereres Fundament als zu wissen, wir können jederzeit auseinandergehen“, schwärmte Demi kürzlich auf Instagram.

Trotz aller Freude über die eigenen vier Wände steht im Leben von Demi nun aber ein großes und einschneidendes Ereignis an. Denn ihr Sohn Malik (19) verlässt die Heimat und geht in ein Boot-Camp der US-amerikanischen Navy, wie die schwarzhaarige TV-Persönlichkeit auf ihrem Instagramaccount bekannt gibt. Für sie und ihre Familie sei es „ein sehr trauriger und glücklicher Tag“ und Demi erklärt: „Ich bin hin- und hergerissen zwischen glücklich und stolz auf ihn und traurig und besorgt als Mutter zu sein.“

So viel kostet Auswandern Die einen würden es sich niemals trauen, die anderen träumen schon lange von der Reise ins Unbekannte. Auch wenn Auswandern aufregend klingt – wer nicht schon nach wenigen Monaten gescheitert nach Deutschland zurückkehren möchte, braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Eine vierköpfige Familie sollte mindestens 90.000 Euro Startkapital mit in die Wahlheimat bringen. Je ambitionierter das Vorhaben, desto größter sollte der finanzielle Puffer sein. Wer spart, schlau plant und sich vor Abreise ausführlich über den Zielort informiert, bei dem dürfte der Neuanfang an fernen Ufern aber durchaus erfolgreich sein. (Quelle: auswandern-info.com)

„Trifft mich schwer“: „Goodbye Deutschland“-Star Demi besorgt, weil ihr Sohn zur Navy geht

Bei Boot-Camps der Navy steht alles andere als Zuckerschlecken an der Tagesordnung, Sorgen macht Demi Delacruz aber vor allem, dass Malik so lange weg von daheim sein wird und sie ihn erst nach 13 Wochen wieder sieht. „Als Mutter kann man es oft kaum erwarten, dass unsere Kinder groß und selbstständig werden“, schreibt sie. „Aber wenn der Tag kommt, sind wir auf diese harte Realität nicht wirklich vorbereitet. Dieser Tag ist heute gekommen und die Realität trifft mich super schwer.“

„So sehr ich dich auch vermissen werde, ich weiß, dass du wiederkommen wirst“, richtet Demi abschließend einige rührende Zeilen an Malik. „Und wenn du zurück bist, werde ich da sein, um all das nachzuholen, das wir verpasst haben“, verspricht sie ihm, „Bis dahin halte ich an den Erinnerungen, die wir gemacht haben, fest und warte auf den Tag, an dem wir unser Wiedersehen feiern können.“

Bei so viel mütterlicher Liebe kann Maliks neuer Lebensabschnitt ja nur ein voller Erfolg werden. Mit Victor scheint zwar endlich alles rundzulaufen, dennoch stalkt „Goodbye Deutschland“-Star Demi ihren Ex mit einer Tracking-App. Verwendete Quellen: Instagram.com; auswandern-info.com