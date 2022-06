„Abgeführt und vors ZDF-Gelände gestellt“: Betrunkener ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer wird von Fans im Netz gefeiert

Von: Stella Rüggeberg

Zuschauer wird im ZDF-Fernsehgarten aufdringlich und wird von Security rausgebeten © ZDF

Seinen Junggesellenabschied im ZDF-Fernsehgarten zu feiern, scheint für viele ungewohnt. Doch ein Junggeselle wird am 5. Mai in der Open-Air-Show zum Star. Als er plötzlich vor Millionenpublikum eine Rede hält, wird er von der Security von der Bühne gebeten.

Lerchenberg, Mainz -Ein Zuschauer feiert im „ZDF-Fernsehgarten“ (alle News zur ZDF-Show) seinen Junggesellenabschied und wird im Netz schnell zum Star. Denn nicht nur haut er lustige Sprüche raus, er nimmt es sogar auf sich, vor einem Millionenpublikum eine Rede zu halten. Doch als er Andrea Kiewel zu anstrengend wird, muss er die Open-Air-Show verlassen.

Security muss Zuschauer aus dem ZDF-Fernsehgarten schicken

Viele, die am 5. Juni den ZDF-Fernsehgarten (alle Infos zum ZDF-Fernsehgaten hier) geschaut haben, werden sich vermutlich an John Paul Freeman erinnern. Er lässt sich in der Open-Air-Show eine Glatze rasieren und gab gegenüber Moderatorin Andrea Kiewel zu, dass er gerade seinen Junggesellenabschied feiert. Schon beim ersten Gespräch merkt die Moderatorin an: „Ich glaube, er war nahezu nüchtern“.

Zuschauer wird von Security aus dem ZDF-Fernsehgarten gebeten © ZDF

Doch es bleibt nicht nur bei diesem einen lustigen Vorfall. Nachdem er sich die Haare rasiert, hält er sogar noch eine Rede vor einem Millionenpublikum und wirkt dabei auf manche Zuschauer angetrunkener als zum Anfang der Show. Andrea Kiewel muss ihn sogar abwimmeln und im Hintergrund erkennt man, dass er von einer Security von der Bühne geschickt wird.

Betrunkener ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer wird von Fans im Netz gefeiert

Im Netz wird er schnell zum Star: „John Paul wird jetzt abgeführt und vors ZDF-Gelände gestellt“, lacht ein Twitter-Nutzer. „John Paul ist dicht, Mann!“, bemerkt ein anderer. Eine weitere Zuschauerin fragt sich: „Wie betrunken ist John Paul Freeman?“. Auf Twitter wird John Paul Freeman zum „King of Fernsehgarten“ betitelt. Ob und wie viel Alkohol er zu sich genommen hat, verschweigt er.

Twitter-Nutzer feiern „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer John Paul Freeman © Twitter

Der Junggesellenabschied im Fernsehgarten war also ein voller Erfolg. Andere Zuschauer zeigen sich in der ZDF-Show von ihrer ganz mutigen Seite. Während manche sich die Haare abschneiden lassen oder Karaoke singen, muss ein anderer im ZDF-Fernsehgarten Heuschrecken essen. Verwendete Quellen: ZDF Fernsehgarten Folge vom 05.06.2022