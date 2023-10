Fans genervt: Paare erkennen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Lockvögel nicht

Von: Diane Kofer

Zu jeder „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehe gehört eine Überraschung – samt Verkündung, dass die Experten ein Match gefunden haben. Die Zuschauer sind genervt, weil die Paare nichts kapieren.

München – „Hochzeit auf den ersten Blick“ gehört nun schon seit Jahren zum Sat.1-Programm – und in jeder Staffel werden die zukünftigen Brautpaare von den Experten oder ehemaligen Teilnehmern mit den guten Nachrichten überrascht, dass ein Partner für sie gefunden wurde. Die Zuschauer können es nicht fassen, dass die Überraschungen jedes Mal scheitern, weil die Paare die Lockvögel einfach nicht erkennen.

Weil Experten nicht erkannt werden: „Hadeb“-Überraschungen scheitern jedes Mal

Eigentlich sollten Braut- und Bräutigam in spe bei den Überraschungs-Drehs in scheinbar alltäglichen Situationen auf bekannte TV-Gesichter treffen. Doch in der Folge vom 16. Oktober 2023 geht alles schief. Zunächst wird Michaela von einem Ex-Paar im Restaurant überrascht – doch sie erkennt Jaqueline und Peter am Nebentisch einfach nicht. Auch der Auftritt der Expertin bringt zunächst kein Licht ins Dunkel. Michaela muss direkt auf ihre Teilnahme an „Hadeb“ angesprochen werden.

Auch bei ihrem zukünftigen Ehemann läuft es nicht besser. Karsten wird von Ex-„Hochzeit auf den ersten Blick“-Braut Annika im Fahrradladen beraten – und erkennt sie nicht. Auch als Expertin Beate Quinn mit einem Fahrrad einmarschiert, fällt der Groschen nicht. Die Zuschauer zu Hause sind genervt und wünschen sich, dass die Szenen – wie bereits andere – einfach rausgeschnitten werden.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9)

Michaela und Oliver (Staffel 9)

Simone und Marcus (Staffel 8)

Annika und Manuel (Staffel 7)

Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer von Paaren und Sat.1 genervt

„Blöd, wenn die Überraschung darauf aufgebaut ist, dass man die Expertin oder die Ex-Paare erkennt“, schimpft jemand auf X (ehemals Twitter). Für das TV-Publikum ist klar: Auf die Ausstrahlung der Überraschungen könnte der Sender gut und gerne verzichten. „Ausnahmsweise mal eine Überraschung, die vollkommen daneben läuft“, schreibt jemand ironisch – denn es ist nicht das erste Mal, dass eine solche Aktion schiefläuft. „Wir wissen, welche Art von Überraschung wir nächstes Jahr nicht mehr sehen werden“, glaubt ein weiterer Nutzer.

Michaela und Karsten werden bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ überrascht – sie kennen aber weder die Ex-Paar noch die Expertin. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Der ein oder andere nimmt die Paare aber auch in Schutz. Der Grund: In alltäglichen Situationen rechnet man eben nicht mit solchen Überraschungen. Zudem finden viele, dass die Ex-Paare nicht unbedingt Promi-Status haben. Andere meinen hingegen: Wer sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ bewirbt, sollte den Prozess aus anderen Staffeln kennen und dementsprechend vorbereitet sein. Auch eine andere Sache läuft bei Hadeb gerade überhaupt nicht: Die Quoten der Liebesshow sind im Sinkflug. Verwendete Quellen: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1, X