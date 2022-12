„Niemandem aufgefallen?“: Fans glauben, peinlichen Patzer in neuer Bergdoktor-Folge entdeckt zu haben

Von: Lukas Einkammerer

Am 29. Dezember startete im ZDF die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“. Mit dabei sind wie immer Hans Sigl und Heiko Ruprecht als Martin und Hans Gruber. Fans scheinen im Staffelauftakt gleich einen peinlichen Fehler erspäht zu haben.

Ellmau – Lange mussten sich die Fans gedulden, nun ist es endlich so weit: Am 29. Dezember, pünktlich zum Jahresausklang, startete im ZDF die neue Staffel von „Der Bergdoktor“. Die kultige Heimatserie mit Hans Sigl (53) als Dr. Martin Gruber und Ronja Forcher (26) als Lilli Gruber zählt seit 2008 zu den größten Quotengaranten, entführt Zuschauer mit jeder neuen Ausgabe in eine beeindruckende Bergwelt und lädt stets zum Mitfiebern an.

Hans Sigl oder Hans Gruber? Peinlicher Namensdreher in der neuen „Bergdoktor“-Folge

Die erste Folge der neuen „Bergdoktor“-Staffel, in der ein alter Fiesling zurückkehren könnte, trägt den Titel „Paradies“ und legt gleich richtig los. Dr. Martin Gruber kämpft mit den Abschieden von Franziska (Simone Hanselmann, 42) und Anne (Ines Lutz, 39) und hat mit dem Schafwirt Alois (C. C. Weinberger, 62) einen Patientenfall, der Kopfzerbrechen bereitet. Auf eine Person kann sich der sympathische Landarzt aber stets verlassen: Seinen Bruder Hans, gespielt von Heiko Ruprecht (50).

Trotz aller Freude über die neuen Folgen, glauben besonders wachsame Fans bei Twitter, wenige Minuten nach Sendestart gleich einen peinlichen Fehler entdeckt zu haben. Denn in einer Szene, in der das Geschwisterduo im Treppenhaus miteinander redet, ruft Hans Gruber seinem Bruder scheinbar hinterher und nennt ihn dabei nicht Martin, sondern Hans. Sehr wahrscheinlich, dass statt Heiko Ruprecht doch der Bergdoktor spricht, aber da beide mit dem Rücken zur Kamera stehen, wirkt es fast so, als hätten sie für einen Moment vergessen, dass sie gefilmt werden und sich beim echten Namen genannt.

„Niemandem aufgefallen?“: „Bergdoktor“-Fans reagieren auf Namens-Patzer

Nach Ausstrahlung der Folge tauschen sich „Bergdoktor“-Fans auf Twitter über den vermeintlichen Patzer aus – besonders verärgert scheint glücklicherweise aber niemand zu sein. „Dachte echt, ich hätte was an den Ohren, hab mich verhört“, lacht eine Userin, „Irgendwas war komisch. Nun haben wir die Lösung“, tut es ihr eine andere gleich. Trotzdem stellt ein Zuschauer eine gerechtfertigte Frage: „Und das ist bei Regie, Schnitt, Postproduktion niemandem aufgefallen?“

Hans Sigl, Hans Gruber – bei zwei so gleichen Namen kann sich durchaus ein Fehler einschleichen. Aber solange die acht neuen Abenteuer der Grubers und ihrer Freunde, die eine Woche vor TV-Premiere schon in der ZDFmediathek abrufbar sind, den Fans eine Freude bereiten, kann man darüber ja entspannt hinwegsehen. Indessen verriet „Bergdoktor“-Star Mark Keller die meistgestellte Frage der Fans. Verwendete Quellen: ZDF/“Der Bergdoktor“/Folge vom 29. Dezember 2022, Twitter, tvdigital.de