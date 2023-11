„Taktlos“: Thomas Gottschalk schießt sich bei „Wetten, dass..?“-Fans ins Aus

Von: Lukas Einkammerer

Nach einer gescheiterten Wette kann sich Thomas Gottschalk einen saloppen Spruch nicht verkneifen. Bei den „Wetten, dass..?“-Zuschauern sorgt dieser für Entrüstung.

Offenburg – Trotz intensiver Proben und wochenlanger Vorbereitung gehen viele Wetten bei „Wetten, dass..?“ gehörig daneben. In der Abschieds-Sendung von Thomas Gottschalk (73) am Samstagabend (25. November) versucht der Showmaster, zwei junge Frauen nach ihrem missglückten Auftritt zu trösten – erntet von den Zuschauern für seine unglücklich gewählten Worte aber scharfe Kritik.

„Könnt ihr lassen“: Thomas Gottschalk reißt bei „Wetten, dass..?“ fragwürdigen Spruch

In Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschiedsshow wollen Michelle und Antonia innerhalb von dreieinhalb Minuten mit zwei Gabelstaplern ein Handy mit einem Ladekabel verbinden. Ihre Wettpatinnen Helene Fischer (39) und Shirin David (26), deren Auftritt bei vielen Zuschauern für Spott sorgt, fiebern eifrig mit, am Ende gelingt es den jungen Frauen aber nicht, die Aufgabe in der vorgegebenen Zeit zu lösen. Mit viel Feingefühl schaffen sie es zwar, das Kabel in die Steckdose zu befördern, bevor sie das Handy in Position bringen können, läuft die Stoppuhr jedoch ab.

Nach der gescheiterten Wette steht Michelle und Antonia die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Ihr habt keinen Grund, euch zu grämen. Ihr habt das toll gemacht. Wir sehen, wie schwer das ist“, versucht Thomas Gottschalk, die beiden zu trösten, schiebt dann aber hinterher: „Ihr habt lange geprobt für diese Wette, das könnt ihr jetzt lassen in Zukunft.“ Besonders einfühlsam sind diese Worte nicht gerade – und Michelle und Antonia wissen offenbar auch nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollen.

„Unangenehm“: Zuschauer kritisieren Thomas Gottschalk für Trostspruch bei „Wetten, dass..?“

Den „Wetten, dass..?“-Zuschauern entgeht Thomas Gottschalks fragwürdiger Trostspruch selbstverständlich nicht und im Netz eilen sie Michelle und Antonia zur Hilfe. „Mister Taktgefühl schlägt wieder zu“, urteilt ein Fan bei X (ehemals Twitter), „Ziemlich unverschämt“, tut es ihm ein anderer gleich. „Das war echt unangenehm“, schimpft ein User, „Wieso ist Gottschalk so garstig zu den Stapler-Frauen?“, will ein anderer wissen. Nach Sendeschluss strafen zwar auch weitere Nutzer das TV-Urgestein als „taktlos“ ab – andere loben ihn aber für seine unverblümte Art.

Nach 36 Jahren und 154 Folgen ist Thomas Gottschalks Zeit als Moderator von „Wetten, dass..?“ nun offiziell zu Ende. Wie und ob es für die Show weitergeht, steht noch in den Sternen – während seiner finalen „Wetten, dass..?“-Sendung überraschte der Showmaster aber mit einer Aussage zur Zukunft der Kult-Sendung. Verwendete Quellen: ZDF/Wetten, dass..?/Folge vom 25. November 2023; Twitter.com