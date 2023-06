Zuschauer lästern über Outfit von Heidi Klum bei GNTM-Finale: „Hat Tom in Kita gebastelt“

Ein erfolgreiches GNTM-Finale ging am Donnerstagabend über die Bühne. Was vielen Zuschauenden jedoch so gar nicht gefiel, war offenbar das Outfit von Heidi Klum.

Berlin - Am Donnerstagabend flimmerte nun endlich das große Finale der 18. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ über die TV-Bildschirme. Heidi Klum (50) übernahm einmal mehr die Live-Moderation und zeigte sich vor der Kamera in einem extravaganten Look.

Verpasst? Hier ist das GNTM-Finale 2023 in Bildern Fotostrecke ansehen

Ihr Outfit bestand aus einem schwarzen Body mit sehr tiefem Dekolleté, durch den Schnitt war auch der Blick auf ihren Po nahezu vollständig frei. Ihre nackte Haut, Ärmel und Beine waren lediglich mit einem durchsichtigen schwarzen Stoff bedeckt, der mit vielen bunten Glitzerblüten beschmückt war. Bei einigen Zuschauenden kam der Look nicht besonders gut an.

Von „Karneval“ bis „von Tom gebastelt“

„Wenn du überraschend an Karneval in Köln bist und noch schnell ein Kostüm brauchst“, witzelte etwa ein User via Twitter. Weitere kritische Äußerungen waren unter anderem „Wie aus der Pril-Werbung“, „Was für ein hässlicher Fetzen“ oder „Das Kleid hat Tom in der KITA für Heidi gebastelt“.

Auch Kritik zu ihrer Freizügigkeit wurde geäußert, etwa „Muss sie in ihrem Alter immer halbnackt sein?“. Darauf reagierte prompt sogar der Sender ProSieben und nahm Klum in Schutz. „Spielt das Alter eine Rolle? Oder dürfen wir Heidi zugestehen, dass sie so ist und lebt, wie sie es glücklich macht?“, twitterte der Sender.

Vivien ist „Germany’s next Topmodel“ 2023

Der Aufruhr um Klums Outfit tat der Show natürlich keinen Abbruch. Nach vielen Besuchen und Auftritten von Stars wie Kim Petras (30), den Scorpions, Jean Paul Gaultier (71), Loreen (39) oder Jennifer Lawrence (32) wurde am Ende die 23-jährige Vivien aus Koblenz als Siegerin gekürt. „Unbeschreiblich, mir bleibt die Luft weg“, beschrieb diese ihre Gefühle direkt nach dem Sieg.

Einen Tag vor dem großen Live-Finale der Schock für Topmodel Heidi Klum und alle GNTM-Fans. Ex-Kandidatin Cassy hat ihre Backstage-Moderation kurzfristig abgesagt. Verwendete Quellen: Twitter.de, ProSieben