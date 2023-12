Fans sauer: RTL kürzt Dschungelcamp-Folgen radikal

Wie kürzlich bekannt wurde, kürzt RTL einige Shows aus dem Dschungelcamp drastisch. Das kommt bei den Fans gar nicht gut an.

Köln – In ein paar Wochen ist es wieder so weit: Einige Promis machen sich auf den Weg nach Down Under, um am Dschungelcamp 2024 teilzunehmen. Die bei den Zuschauern seit Jahren beliebte Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, in der sich mehr oder weniger bekannte Gesichter Ekelprüfungen stellen müssen, geht bereits in die neunte Staffel. Viele Fans fiebern bereits seit einem Jahr der nächsten Dschungelcamp-Runde entgegen und sind von der Ankündigung von RTL, einige Folgen radikal einzukürzen, wenig begeistert.

Dschungelcamp-Kürzung: Die Fans reagieren enttäuscht und verärgert

Wie bild.de berichtet, werden die Live-Sendungen des diesjährigen Dschungelcamps, von dem RTL bereits die Sendetermine verkündet hat, am 21. und am 28. Januar zugunsten der Übertragung der Play-offs der NFL bereits nach 40 Minuten wieder beendet. Eine Ankündigung, die viele Fans auf Instagram verärgert. So wird protestiert: „Nein. Ich will VIEL sehen!“ oder resigniert: „Dann kann man es gleich lassen“.

Einige Fans begründen ihre Enttäuschung auch genauer und schreiben: „Muss das sein mit Football? Es gibt einmal im Jahr Dschungel und das Jahr ohne Unterlass irgendwelchen Football“ oder „Und das nur wegen diesem dämlichen Football. Das soll in Amerika bleiben – da, wo es hingehört, ich will das nicht sehen“.

Auch die Ablenkung vom aktuellen Weltgeschehen wird als wichtiger Faktor genannt, warum „IBES“ für manche Fans durchaus wichtig ist: „Ich beschäftige mich aktuell mit vielen Krisen auf dieser Welt, und möchte einfach mal herrlich mein Gehirn ausschalten und mich unterhalten lassen.“ Ein anderer macht einen Lösungsvorschlag: „Livestream wie bei Promi BB wäre ganz schön.“ Viele Fans wünschen sich also offenbar eher mehr statt weniger vom Dschungelcamp, in dem dieses Jahr Cora Schumacher dabei ist.

Dschungelcamp-Kürzung: Die Fans sind verärgert, andere verstehen die Aufregung nicht

Allerdings melden sich auf Instagram auch andere zu Wort, die ganz offenbar keine Fans des Formats sind. So sieht ein User in der Kürzung alles andere als ein Problem: „Die Welt dreht sich weiter! Auch mit verkürztem Dschungelcamp!“. Andere posten noch deutlich negativer, wie „Sowieso uninteressant zu schauen, also nur wieder ein unnötiges Format“ oder schlagen vor, die Sendung komplett abzusetzen: „Wie wäre es mit: Sender nimmt Dschungelcamp ganz aus dem Programm!!!!“.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow laden zur neuen Staffel ab dem 19. Januar ein. © picture alliance/dpa/RTL | Pascal Bünning

Letzteres wird zumindest in diesem Jahr sicher nicht passieren. Und für alle, die wegen der Kürzung sauer sind, gibt es auch eine gute Nachricht: Die erste Dschungelcamp-Liveshow startet bereits um 20:15 Uhr und dauert ganze drei Stunden. Die Überlänge bietet also einen kleinen Ausgleich für die Kürzungen. Und dann wird sich auch die Frage beantworten, die sich einige Fans bereits stellen: Ist Kandidat Heinz Hoenig mit 72 Jahren noch Dschungelcamp-tauglich? (cso) Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/ promiflash