Fans sicher: Kai Pflaume dreht mit Florian Silbereisen neue „Traumschiff“-Folge

Kai Pflaume hat bei seinen Instagram-Followern für Aufregung gesorgt. Auf einem Schnappschuss zeigt er sich gemeinsam mit Florian Silbereisen. Haben die beiden etwa für das ZDF-Traumschiff gedreht?

Utah – Kai Pflaume (56) lässt seine Instagram-Abonnenten regelmäßig an seinem Leben als Moderator und Social-Media-Star teilhaben. Mit einem neuen Post hat er nun einen möglichen Auftritt als Schauspieler angedeutet. Denn auf einem Foto zeigt er sich mit „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen (41).

„Unser Dreh war wirklich ein großer Spaß. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was wir da gemacht haben“, erklärt Pflaume geheimnisvoll zu dem Schnappschuss, auf dem die beiden mit Sonnenschirmen und dunklen Sonnenbrillen ausgestattet vor einem „Welcome to Utah“-Schild stehen. „Habt ihr eine Vermutung?“, fragt er seine Follower und verspricht: „Ein Video auf meinem YouTube Kanal ‚Ehrenpflaume‘ wird es dazu auf jeden Fall auch geben.“

Zu dem Bild fügte der Moderator zudem das Hashtag #filmdreh hinzu. Für die Fans kann das nur eines bedeuten. „Denke mal, du hast eine Rolle beim ‚Traumschiff‘ ergattert?!“, rät eine Followerin. „Ich hoffe, dass du auf dem ‚Traumschiff‘ bist“, kommentierte eine weitere Userin.

In der Zwischenzeit: Für Florian Silbereisen steht erstmal der „Schlagerbooom Open Air“ an

Während der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator von seiner Amerika-Reise und dem möglichen „Traumschiff“-Dreh berichtet, machte Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, in den vergangenen Tagen bei seinen Instagram-Fans vor allem Werbung für die „TV-Open-Air-Show des Jahres“, die am 1. Juli in Kitzbühel steigt. Das „Schlagerbooom Open Air“ im Tennisstadion Kitzbühel, das Silbereisen präsentieren wird, verspricht Gäste wie Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77) und DJ Ötzi (52). Das Erste strahlt die Stadionshow aus Österreich am Veranstaltungstag ab 20:15 Uhr aus.

Apropos Florian Silbereisen: Das haben TV-Zuschauer nie im TV gesehen. Die „Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen mussten 2019 wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden. Auch die Fans mussten gehen. Verwendete Quellen: Instagram, Semmel.de