Fans von Schlagerstar Ross Antony irritiert: keine Tickets für nächste Show, nur Platz als Komparse

Auch die nächste „Ross Antony Show“ muss aufgrund der Corona-Lage ohne Publikum stattfinden. Dass, man sich trotzdem als Komparse für die Sendung bewerben kann sorgt bei Fans für Verwirrung.

Leipzig – Wer in der Schlagerbranche etwas auf sich hält, der bekommt über kurz oder lang seine eigene Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. So auch Ross Antony (47), der seine nach ihm benannte Sendung regelmäßig für den MDR produziert. Die nächste Ausgabe der Schlagergala soll am 19. März ausgestrahlt werden, doch aufgrund der derzeitigen Corona-Lage müssen die Zuschauerränge im Leipziger Eventpalast abermals leer bleiben.

Jetzt startete der Sender jedoch einen kuriosen Aufruf: Obwohl keine Zuschauer bei der Aufzeichnung zugelassen werden, sucht das Produktionsteam nach Komparsen für die „Ross Antony Show“. Werden hier etwa Fans des ehemaligen „Bro‛Sis“-Mitglieds zum Klatschen engagiert?

Der Sänger selbst hatte vor kurzem auf Instagram mitgeteilt, dass auch dieses Mal keine Tickets für das TV-Format erhältlich sein werden. „Leider können wir derzeit keine Kauftickets für die Show anbieten, weil die Corona-Situation immer noch schwierig planbar ist“, verkündete er über seinen Account. Durch die Möglichkeit als Komparse am Dreh teilzunehmen, haben Hardcore-Fans offenbar trotzdem die Chance, ihrem Idol einmal ganz nah zu kommen.

Ross Antony ist scheinbar nicht der erste, der Komparsen für seine Sendung engagiert

Wer bei der „Ross Antony Show“ für Stimmung sorgen will, muss den Verantwortlichen beim MDR nur ein paar einfache Fragen beantworten. Neben dem Alter der Statisten wird außerdem nachgehakt, wie sehr die Bewerber auf Schlager stehen und ob sie auch gerne zur Schunkelmusik das Tanzbein schwingen. Schnell kommt da die Frage auf, nach welchen Kriterien Ross Antonys Komparsen ausgewählt werden. Sollen etwa nur junge Tanztalente in der Sendung zu sehen sein?

Die Idee potenzielle Ticketkäufer einfach als Komparsen zu engagieren ist scheinbar nicht neu: Auch Florian Silbereisen (40) soll während der Corona-Zeit Fans ins Studio geholt haben, damit nach den Auftritten seiner Schlagergäste auch ordentlich geklatscht und gejubelt wird. Der derzeitige „DSDS“-Juror machte den Aufruf im Gegensatz zu seinem Kollegen allerdings nicht öffentlich.