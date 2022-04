Fantheorien zu Serien, die erstaunlich viel Sinn ergeben

Stranger Things und Co: Fantheorien zu beliebten Serien © Everett Collection/Imago

Manche Serien hinterlassen offene Fragen, die nur eine gute Fantheorie beantworten kann.

„Stranger Things“, „Squid Game“ und selbst „SpongeBob Schwammkopf“: Viele Serien können ihr Publikum so begeistern, dass man auch nach dem Abschalten weiter über sie nachdenken muss. Nicht nur, weil sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch ein paar offene Fragen oder Ungereimtheiten, über die man nachts um 1 Uhr im Bett wach liegt und grübeln muss. Was hat es zum Beispiel mit der geheimen Insel in „Squid Game“ auf sich und ist Thaddäus Tentakel wirklich so ein schlechter Klarinetten-Spieler oder steckt doch etwas anderes als fehlendes Talent dahinter?



Diese und weitere Fragen beantwortet BuzzFeed Deutschland* mit ziemlich unglaublichen Fantheorien, die trotzdem viel Sinn ergeben. Ist es vielleicht möglich, dass der Mind Flayer aus „Stranger Things“ es auf postnukleare Gesellschaften abgesehen hat? Klingt erstmal abwegig, lässt sich aber sehr wohl erklären.



