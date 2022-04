FAQ zu „Kampf der Realitystars“: Die häufigsten Fragen der RTL2-Zuschauer

Wer, wie, wann, wo

+ © RTL2 Am 13. April startet die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“. © RTL2

Die dritte Staffel von „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 mit Moderatorin Cathy Hummels startet am 13. April 2022. Hier sind die am häufigsten gestellten Fragen der Zuschauer (FAQ).

Phuket - Sonne, Sommer und Traumstrand: Am 13. April ist es endlich so weit: Die dritte Staffel des beliebten Trash-TV-Formats „Kampf der Realitystars“ startet. (Alle Informationen zu den Sendeterminen).

Wer die Sendung im TV verpasst hat, kann übrigens alle Folgen kostenlos bei RTL+ ansehen. Hier sind die häufigsten Fragen der „Kampf der Realitystars“-Fans.

Frage: „Wann kommt Kampf der Realitystars im TV?“

Frage: „Wann kommt Kampf der Realitystars im TV?“ Antwort: „Kampf der Realitystars“ kommt ab dem 13. April 2022 um 20.15 Uhr bei RTL2 im TV. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Frage: „Wer ist bei Kampf der Realitystars 2022?“

Frage: „Wer ist bei Kampf der Realitystars 2022?“ Antwort: Insgesamt sind dieses Jahr 22 Kandidaten in der Show dabei. Sie kommen nach und nach in der Sala am Strand von Phuket an. Diese Kandidaten (hier alle Teilnehmer) kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro.

Frage: „Wer moderiert Kampf der Realitystars?“

Frage: Wer moderiert „Kampf der Realitystars?“. Antwort: Cathy Hummels ist die Moderatorin der Realityshow bei RTL2. Sie war bereits bei der ersten Staffel zu sehen und übernimmt die Moderation bis heute.