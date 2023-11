Schreckmoment bei „Bauer sucht Frau“: Lisa demoliert fast Christophs Hof

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Christoph wollte seiner Hofdame Lisa eigentlich nur das Traktorfahren näherbringen. Diese hat damit aber Probleme – und crasht um ein Haar in eines der Gebäude am Hof.

Rotenburg – Die Hofwochen bei „Bauer sucht Frau“ sind in vollem Gange. Unter anderem Öko-Bauer Christoph (27) hofft auf die große Liebe und hat Lisa (29) zu sich eingeladen. Dort soll die Blondine seinen Hof-Alltag kennenlernen. Ein Teil davon ist es auch, landwirtschaftliche Maschinen zu bedienen. Eine Probefahrt auf dem Traktor endet jedoch beinahe in einem Desaster.

Traktor-Probefahrt: „Bauer sucht Frau“-Lisa fährt fast in Hof-Gebäude

Während „Bauer sucht Frau“-Kandidat Siegfried eine Dame nach Hause schickt und übel nachtritt, konzentriert sich Christoph ganz auf seine Auserwählte Lisa. „Mir ist es sehr wichtig, dass ich eine Partnerin habe, die mich in der Landwirtschaft unterstützen kann und sich auch was zutraut und mit Maschinen umgeht“, erklärt der Metal-Fan im Einzelinterview. Aus diesem Grund soll sich Lisa am Traktorfahren versuchen.

Bei der 29-Jährigen ist die Freude zunächst groß – doch sie hat auch Bedenken. „Natürlich möchte ich auch nichts kaputt machen. Dass er mir da aber auch vertraut und mir das zeigt, finde ich eine sehr schöne Geste“, betont Lisa im Vorfeld. Als sie dann jedoch einparken soll, kommt es beinahe zum Crash.

Lisa übersieht die Palettengabel an dem Traktor und fährt immer weiter auf ein Haus zu – obwohl sie mit der Gabel beinahe das Fenster einschlägt. „Das schaffen wir nicht. Vorsicht! Halt! Stopp! Bremse! Halt, halt, halt!“, versucht Christoph sie aufzuhalten und greift ihr schließlich ins Lenkrad, um das Schlimmste zu verhindern. „Auf einmal war da die Gabel im Weg. Ich hatte das gar nicht mehr im Blick. Gar nicht“, räumt Lisa nach dem Fauxpas ein.

So reagiert „Bauer sucht Frau“-Kandidat Christopher auf Lisas Beinahe-Unfall

Doch Christoph nimmt ihr den Fehltritt nicht übel. „Das passiert jedem. Ich habe mit so einer Palettengabel schon mal ein Vordach abgerissen“, gibt der TV-Landwirt zu. Trotz des Schreckmoments konnte seine Hofdame bei ihm punkten. „Lisa ist schon mutig, sie hat nicht gezögert, sondern einfach umgesetzt. Ich finde, sie hat das gut gemacht“, lobt der 27-Jährige.

Auf anderen Höfen hingegen wurde die Hofwoche sogar schon abgebrochen. „Bauer sucht Frau“-Pferdewirtin Carolin verabschiedete sich von ihrem Bewerber – und gab ihm noch Eier mit auf den Weg. Verwendete Quellen: RTL