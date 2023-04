Fast sechs Millionen Zuschauer bei „Aktenzeichen XY“

Einschaltquoten

+ © Sina Schuldt/dpa ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. © Sina Schuldt/dpa

Das Fahndungsmagazin im ZDF lockte am Mittwoch das größte Publikum an die Bildschirme. Was die anderen Sender im Angebot hatten.

Berlin - „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ hat am Mittwochabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer gehabt. 5,93 Millionen (21,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr das ZDF-Fahndungsmagazin ein. Unter anderem bat die Polizei aus Wiesbaden in einem Mordfall um Hilfe. Der getötete 41-Jährige hatte eine Vergangenheit im kriminellen Milieu.

Im Ersten erreichte die Komödie „Schönes Schlamassel“ mit Verena Altenberger, Maxim Mehmet und Lisa Wagner 3,53 Millionen (12,9 Prozent). Sat.1 hatte die Show „Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?“ zu bieten - 1,72 Millionen (6,4 Prozent) schauten zu.

Die ProSieben-Comedyshow „TV total“ mit Sebastian Pufpaff lockte 1,47 Millionen (5,4 Prozent) vor den Bildschirm. ZDFneo strahlte den „Wilsberg“-Krimi „Im Namen der Rosi“ mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Rita Russek aus, dafür konnten sich 1,34 Millionen (4,9 Prozent) begeistern. Mit der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ verbrachten 1,06 Millionen (4,0 Prozent) den Abend.

Die RTLzwei-Show „Kampf der Realitystars“ guckten sich 950.000 Fans (4,0 Prozent) an. Bei Kabel eins war die amerikanische Tragikomödie „Forrest Gump“ mit Tom Hanks, Robin Wright und Gary Sinise zu sehen, das sprach 850.000 Menschen (3,6 Prozent) an. Die US-Krimiserie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit Emily Deschanel und David Boreanaz hatte auf Vox 780.000 (2,9 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer. dpa