„Fast skalpiert“: Bastian Bielendorfer reißt Ekaterina Leonova beim „Let‘s Dance“-Training ein Haarbüschel aus

Wegen ihres sächsischen Dialekts: Inka Bause in der Schule gemobbt und geschlagen

Inka Bause schwelgt in ihrer alten Heimat Leipzig in Kindheitserinnerungen. Dabei muss die Schlagersängerin auch an den Umzug nach Berlin denken und an die fiesen Mobbing-Attacken ihrer neuen Mitschüler.