„ZDF-Fernsehgarten“ am Sonntag: Großes Rätsel um Auftritt von „Die Amigos“

Von: Melanie Habeck

Eigentlich sollten „Die Amigos“ in den kommenden Tagen in einigen TV-Shows zu sehen sein. Doch die Fans des Schlager-Duos sind irritiert: Gerade erst sagte die Musiktruppe das Open-Air-Event „Wenn die Musi spielt“ ab – ist nun auch der Amigos-Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ in Gefahr?

Bad Kleinkirchheim – Eigentlich haben die Fans von „Die Amigos“ gerade allen Grund zur Freude. Nachdem die Schlager-Truppe vergangenen Sonntag bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast war, sollten sie am kommenden Wochenende sowohl bei der MDR-Übertragung von „Wenn die Musi spielt“ als auch beim „ZDF-Fernsehgarten“ zu sehen sein. Doch gerade erst gab der MDR bekannt, dass „Die Amigos“ ihren Auftritt absagen mussten – wird das Duo auch beim Fernsehgarten fehlen?

„ZDF-Fernsehgarten“ ohne „Die Amigos“? Bisher noch kein offizielles Statement

Nachdem „Die Amigos“ vergangene Woche bereits bei „Immer wieder sonntags“ für Schlager-Stimmung gesorgt haben, wollten sie am 24. Juni auch bei der MDR-Show „Wenn die Musi spielt“ gute Laune verbreiten. Doch wie der Sender nun berichtet, wird die Musikgruppe nicht bei dem Open-Air-Event in den Kärntner Nockbergen auf der Bühne stehen. Gesundheitliche Probleme verhindern den Auftritt des Schlager-Duos: So soll Bandmitglied Karl-Heinz Ulrich (74) derzeit im Krankenhaus liegen. Das Amigo-Management hat sich bisher noch nicht zur aktuellen Situation geäußert.

Unter den Fans von „Die Amigos“ findet nun munteres Rätselraten statt. Sie machen sich nicht nur Sorgen um Karl-Heinz Ulrich, sondern bangen auch um die Amigos-Performance beim „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel (58). Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Schlager-Stars gibt es bisher kein Update zu den bevorstehenden TV-Terminen.

„Wenn die Musi spielt“: Das größte und erfolgreichste Volksmusik- und Schlager-Open-Air in Kärnten 2023 findet das Live-Event „Wenn die Musi spielt“ bereits zum 25. Mal in den Kärntner Nockbergen statt. Wie jedes Jahr glänzt die Gästeliste wieder mit hochkarätigen Namen: Die Fans können sich u.a. auf Auftritte von Nik P., Semino Rossi und Melissa Naschenweng freuen. Moderiert wird das Musik-Spektakel von Stefanie Hertel und Marco Ventre. Das MDR wird das Open-Air am 24. Juni ab 20:15 Uhr live im Fernsehen übertragen.

Nicht nur „Die Amigos“: Auch „Nockis“ müssen Auftritt absagen

Eigentlich wollten „Die Amigos“ in diesem Sommer richtig feiern: Gerade erst brachten Sie ihr neues Album „Atlantis wird leben“ raus – es ist bereits die 27. Platte des Duos. Mit weit über 100 Gold- und Platin-Scheiben und 14 Nummer-Eins-Hits zählen die Musiker zu absoluten Kultstars der Schlager-Szene.

Neben dem Auftritt von „Die Amigos“ fällt beim Open-Air-Event „Wenn die Musi spielt“ auch die Performance der „Nockis“ flach. Vor einigen Tagen gab die Band bekannt, dass Frontmann Gottfried Würcher (64) gesundheitlich angeschlagen sei. Daher mussten die Österreicher auf ärztlichen Rat zahlreiche Konzerte verschieben. Verwendete Quellen: MDR