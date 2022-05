„Hin und her gerutscht in meinen Schuhen“: Sonia Liebing kämpft mit Outfit-Panne beim ZDF-Fernsehgarten

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Sonia Liebing rutscht im ZDF-Fernsehgarten aus ihren Schuhen © instagram.com/sonia.liebing.official & IMAGO / xNeisx/Eibner-Pressefotox

Zu Gast in der dritten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens ist Sonia Liebing. Die Sängerin hatte während der Show mit einer Outfit-Panne zu kämpfen. Auf Instagram verrät sie ihren Fans, dass sie ständig aus ihren Schuhen rutschte.

Mainz – In der vergangenen Woche trat Schlagersängerin Sonia Liebing im ZDF-Fernsehgarten (alle Infos zur Show) auf. Doch was viele Zuschauer während der Show womöglich nicht mitbekommen haben, die Sängerin hatte eine kleine Outfit-Panne. So rutschte sie andauernd aus ihren Highheels, wie sie später auf Instagram offenbarte.

Sonia Liebing kämpft mit Outfit-Panne beim ZDF-Fernsehgarten

Nach ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten meldete sich die Schlagersängerin bei ihren Instagram-Followern wieder und gab ihnen Einblicke hinter die Kulissen. Dabei verriet sie, dass sie während ihres Auftritts große Schwierigkeiten mit ihrem Outfit hatte.

Besonders ihre Schuhe stellten sich als großes Problem dar: „Ey, nie wieder ziehe ich hohe Schuhe an“, beschwerte sie sich in ihrer Instagramstory. „Ich bin einfach die ganze Zeit hin und her gerutscht in meinen Schuhen“, erklärte Sonia weiter.

Starke Gästeliste für die vierte Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens

Sie habe sich gar nicht richtig bewegen können. Doch wie ein Profi konnte sie ihre Outfitpanne gut überspielen und dennoch auf der Bühne abliefern. Dass sie aus ihren Schuhen rutschte, hat also kaum ein Zuschauer bemerkt.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Am 29. Mai erwartet Schlagerfans eine erneut starke Gästeliste. Nino de Angelo, Kerstin Ott und Michelle werden im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Es lohnt sich also wieder einzuschalten. Verwendete Quellen: instagram.com/sonia.liebing.official, ZDF Fernsehgarten