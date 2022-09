Abschiedstour auch im Fernsehgarten: Jürgen Drews sagt bei Andrea Kiewel „vielleicht“ Goodbye

Für die Kultschlager-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ kündigte Andrea Kiewel einen ganz besonderen Gast an: Jürgen Drews werde am 4. September „vielleicht“ am Mainzer Lerchenberg auftreten. Ganz so sicher scheint diese Zusage allerdings noch nicht zu sein.

Mainz – Über Jahrzehnte hinweg war Jürgen Drews eines der prägendsten Gesichter der deutschen Schlagerbranche. Nun nimmt der 77-Jährige jedoch Abschied von der großen Bühne und möchte sich endgültig zurückziehen. Zuvor steht aber noch der ein oder andere persönliche Auftritt an – und das möglicherweise schon in der kommenden Kultschlager-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ (4. September), wie Moderatorin Andrea Kiewel verriet.

Jürgen Drews tritt ab – kommt er zu Andrea Kiewels Kultschlagern in den „ZDF-Fernsehgarten“?

Als einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten schrieb Jürgen Drews ab seinem Durchbruch Mitte der 1970er kontinuierlich deutsche Musikgeschichte. Nun tritt der König von Mallorca ab. Seinen Bühnenabschied feierte der 77-Jährige bereits in verschiedenen Shows, darunter jüngst bei „Immer wieder sonntags“.

Am 4. September steht mit der Kultschlager-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ allerdings eine Sendung an, die der Musiker eigentlich gar nicht auslassen kann, immerhin zählt sein Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zu den erfolgreichsten Nummern des Genres. Klar, dass Andrea Kiewel den Schlagerstar dabei haben möchte.

„ZDF-Fernsehgarten“ ehrt Kultschlager: So erfolgreich ist das Genre hierzulande immer noch Während der „ZDF-Fernsehgarten“ in seiner kommenden Kultschlager-Ausgabe die Hits der vergangenen Jahrzehnte noch einmal aufleben lässt, ist das Genre auch längst in der Gegenwart angekommen – und das mit anhaltendem Erfolg. Das schlägt sich auch insbesondere in den Verkaufs- und Downloadstatistiken nieder: Allein die Amigos können sage und schreibe 14 Nummer-Eins-Alben verbuchen, nur Peter Maffay kommt mit insgesamt 20 Spitzenplatzierungen auf mehr. 2014 war Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ in Deutschland und Österreich die meistverkaufte Single und brach im Juni 2015 hierzulande den Single-Download-Rekord. Auch in den Jahrescharts der Albumverkäufe sind auf den vorderen Plätzen regelmäßig große Schlagerstars zu finden, darunter Helene Fischer (2018: Platz 1 mit „Helene Fischer“, 2021: Platz 2 mit „Rausch“), Andrea Berg (2019: Platz fünf mit „Mosaik“) oder Kerstin Ott (2020: Platz acht mit „Ich muss dir was sagen“).

Andrea Kiewel spricht von „Überraschung“ im „ZDF-Fernsehgarten“ – Jürgen Drews kommt „vielleicht“

Die Chancen hierzu stehen offenbar nicht schlecht: Die Moderatorin versprach in der vergangenen Ausgabe der Unterhaltungssendung (28. August) eine „riesengroße Überraschung“: „Vielleicht kommt nochmal Jürgen Drews“, verriet Andrea Kiewel den Zuschauern im Flüsterton und ließ mit ihrer nicht ganz eindeutigen Ankündigung Raum für Spekulationen. Auf der offiziellen Gästeliste des „ZDF-Fernsehgarten“ taucht der Schlagerstar nämlich (noch?) nicht auf.

Andrea Kiewels „Vielleicht“ macht stutzig – Gewissheit herrscht dann allerdings spätestens kommenden Sonntag (4. September) ab 12:00 Uhr. Von der Kultschlager-Ausgabe erhoffen sich einige Zuschauer bessere Unterhaltung, als es zuletzt der Fall war: Die Rock-Ausgabe im „ZDF-Fernsehgarten“ sei „anstrengend für meine Ohren“ gewesen, schimpfte ein Fan jüngst. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten (Episode vom 28. August 2022), offiziellecharts.de