Fernsehgarten statt „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross‘ Ex und Tochter bei Andrea Kiewel

Von: Lisa Klugmayer

Stefanie Hertel und Johanna Mross haben sich am 4. Juni gegen „Immer wieder sonntags“ entschieden und sich entschieden, stattdessen beim ZDF-Fernsehgarten auf der Bühne zu stehen.

Mainz – Andrea Kiewel (57) begrüßt am Sonntag ihre Gäste zur bereits fünften Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens. Bei bestem Wetter und strahlenden Sonnenschein feiert sie gemeinsam mit unter anderem Hansi Hinterseer, Valentin Lusin (36), Anna Ermakova (23) oder Lutz van der Horst (47). Auch Stefanie Hertel (43) und Johanna Mross (21) stehen am 4. Juni nicht bei „Immer wieder sonntags“, sondern beim Fernsehgarten auf der Bühne.

Statt bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross‘ Ex und Tochter treten im Fernsehgarten auf

Während Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ im Regen versinkt, scheint bei Andrea Kiewel in Rust die Sonne. Dabei steht der Fernsehgarten diesmal ganz unter dem Motto „Tanzfieber auf dem Lerchenberg“. Bestens gelaunt tanzt sich die Moderatorin quer über den Globus: Von Österreich bis Argentinien ist alles mit dabei.

Am Lerchenberg auf der Bühne stehen auch „More than Words“ – die Countryband von Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross. Die drei spielten nicht nur ein Tanzquiz mit Fantasy, sondern geben auch ein ABBA-Medley zum Besten. Die Ex und Tochter von Stefan Mross bei der Konkurrentin? Am selben Tag? In einer ähnlichen TV-Show?

„Immer wieder sonntags“ erst in zwei Wochen wieder im TV

Ja, TV-Zuschauer sehen richtig. Ob Stefanie Hertel, Lenny und Johanna Mross dieses Jahr auch nochmal bei „Immer wieder sonntags“ auftreten ist noch nicht bekannt. Nächste Woche müssen Fans von Stefan Mross schon wieder auf ihn verzichten. „Immer wieder sonntags“ fällt am 11. Juni noch einmal aus und kommt am 18. Juni wieder – vielleicht dann mit Sonnenschein und „More than words“.

Stefanie Hertel und Johanna Mross haben sich am 4. Juni gegen „Immer wieder sonntags“ entschieden und sich entschieden, stattdessen beim ZDF-Fernsehgarten auf der Bühne zu stehen. (Fotomontage) © ARD/Immer wieder sonntags & ZDF/Fernsehgarten

Apropos Stefan Mross: Eva Luginger trat vor ein paar Tagen im Bierzelt in Geisenhausen auf. Ihr Partner Stefan Mross war ebenfalls vor Ort – war allerdings eher dem Alkohol zugetan, anstatt die Performance seiner Freundin zu verfolgen. Verwendete Quelle: ZDF/Fernsehgarten vom 4. Juni 2023