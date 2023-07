Absage für den „ZDF-Fernsehgarten“: Ikke Hüftgold kritisiert Show auch wegen zu geringer Bezahlung

Von: Volker Reinert

Teilen

Ikke Hüftgold verriet im IPPEN.MEDIA-Interview bereits Gründe für seine Absage im „ZDF-Fernsehgarten“ beim Mallorca-Spezial. Nun äußerte er erneut Kritik an der von Andrea Kiewel moderierten Show.

Mainz – Nach seiner Absage für den geplanten Auftritt am 30. Juli in der Mallorca-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel (58) hat sich Ballermann-Star Ikke Hüftgold (46) erneut über die Gründe seines Fehlens geäußert. Die Aufwandsentschädigung des Senders ist dem Sänger eindeutig zu wenig.

Ikke Hüftgold sagt „ZDF-Fernsehgarten“ aus mehreren Gründen ab

Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Hüftgold bereits, dass der „ZDF-Fernsehgarten“ nicht wirklich die Schlager-Realität widerspiegele und „keine Plattform für den wahren deutschen Party-Schlager“ darstelle. So empfinde Hüftgold die Zensur seiner Mallorca-Hits, wie beispielsweise seinen Song „Bumsbar“ als nicht korrekt, zumal der Charterfolg ein anderes Bild aufweise und die Schlager-Fans den Sänger für seinen Song, vor allem auf der spanischen Insel, feiern.

Kiwi, Kickern, Känguru: Die schönsten Momente vom ZDF-Fernsehgarten am 23. Juli in Bildern Fotostrecke ansehen

Darüber hinaus erzählte Matthias Distel, so sein gebürtiger Name, nun in einem Bild-Interview von der schlechten Gage, die Künstler in der ZDF-Sonntagsshow erhalten. So seien 750 Euro für den in Hessen geborenen Sänger eindeutig zu wenig: „Der Aufwand, der für die 750 Euro Aufwandsentschädigung betrieben werden muss, steht in keiner Relation. Das ZDF verkauft dir den Auftritt als Promo für dich, aber eigentlich brauchen sie ja unsere Namen, um den ‚Fernsehgarten‘ zu promoten“.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Auch andere Top-Ballermann-Stars nicht auf der Gästeliste im „ZDF-Fernsehgarten“

In der Mallorca-Ausgabe finden sich zwar einige beliebte Sänger auf der Gästeliste, wie zum Beispiel Anna-Maria Zimmermann (34) oder Tim Toupet (51) wieder, dennoch fehlen sehr populäre Künstler wie Mia Julia (36) oder Mickie Krause (53).

Neben Hüftgold hat sich bereits Schlager-Legende Roberto Blanco (86) vor über zehn Jahren gegen den „ZDF-Fernsehgarten“ ausgesprochen. In einem t-online-Interview verriet der Vater von Patricia Blanco (52), dass er mit der Gage nicht einverstanden sei: „Ich werde immer bezahlt für meine Auftritte. Wenn sie mich nicht mehr bezahlen wollen, dann komme ich nicht mehr.“

Korb für Andrea Kiewel und den „ZDF-Fernsehgarten“. Schlagersänger Ikke Hüftgold tritt nicht am 30. Juli im Mallorca-Spezial auf. Der Ballermann-Star kritisiert nicht nur die Zensur seiner Songs, sondern auch die Gage. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / BOBO

Ikke Hüftgold hat indes eine andere Idee für eine Mallorca-Samstagabendshow, wie er im Interview mit IPPEN.MEDIA erzählte. Die Show könne gerne im ZDF laufen und somit als direkte Konkurrenz zu den Shows von Florian Silbereisen (41). Verwendete Quellen: Interview mit IPPEN.MEDIA, bild.de, t-online.de