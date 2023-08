Andrea Kiewel packt die Koffer: ZDF-Fernsehgarten zieht in eine andere Stadt

Von: Lisa Klugmayer

Der ZDF-Fernsehgarten verlässt Mainz und den Lerchenberg. Für den Fernsehgarten on Tour zieht es Andrea Kiewel zum allerersten Mal in den Norden.

Hamburg – Am 24. September endet die Fernsehgarten-Saison mit der Oktoberfest-Ausgabe. Doch langjährige Fans wissen: Andrea Kiewel (58) hat noch ein Ass im Ärmel. Denn danach geht der ZDF-Fernsehgarten on Tour. Heißt: Es gibt zwei Zusatzshows. Letztes Jahr machte Andrea Kiewel Erfurt unsicher, dieses Jahr zieht es den Fernsehgarten zum allerersten Mal ganz in den Norden.

Premiere für Andrea Kiewel: ZDF-Fernsehgarten on Tour diesmal aus Hamburg

ZDF-Fernsehgarten goes St. Pauli, denn Andrea Kiewel sendet dieses Jahr ihre Sondersendungen zum ersten Mal aus Hamburg. Am 1. Oktober und am 8. Oktober meldet sich Kiwi das erste Mal aus der Hansestadt. Wer Karten ergattern will, muss allerdings eines beachten: Nur die Show am 1. Oktober wird live ausgestrahlt, die am 8. Oktober wird bereits am 29.09. aufgezeichnet.

Noch steht nicht fest, welche Gäste bei den beiden Sonderausgaben des ZDF-Fernsehgartens dabei sein werden. Auch der Vorverkauf für die begehrten Tickets hat noch nicht begonnen. Laut ZDF-Ticketservice soll dieser allerdings „in Kürze“ starten.

Wird sich vielleicht Florian Silbereisen die Ehre geben? Andrea Kiewel würde das auf jeden Fall freuen. Denn beim Fernsehgarten-Schlagerfestival war Andrea Kiewel voll in ihrem Element – zum Singen müsse sie aber eigentlich zu Florian Silbereisen, merkte die Moderatorin nach einer spontanen Einlage an. Verwendete Quellen: ZDF