„Knall dir gleich eine!“ Andrea Kiewel entsetzt von frechem ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer

Von: Claire Weiss

Teilen

John Paul Freeman lässt sich im ZDF-Fernsehgarten spontan eine Glatze rasieren © Screenshot/ZDF

Im ZDF-Fernsehgarten steht am Sonntagmittag alles unter dem Motto „Trau dich“. Spontan soll sich ein Zuschauer eine Glatze rasieren lassen, doch der traut sich noch etwas ganz anderes. Andrea Kiewel ist von seinem Geständnis entsetzt.

Als „John Paul Freeman“ stellt sich der Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten (alle News auf der Themenseite) vor. Andrea Kiewel ist sicher: „Das ist ein Künstlername“. Doch seinen echten Namen will der Mann nicht preisgeben. Von Anfang an vermuten Twitter-Nutzer, er sei „hackedicht“. Und den Verdacht scheint er dann auch noch zu bestätigen.

Zuschauer schockt Kiwi mit Geständnis: „Ich bin nicht freiwillig hier“

„Ich bin hier auf meinem Junggesellenabschied“, gesteht John Paul Freeman. Dann fordert er Andrea Kiewel auf, ihm das Mikrofon zu geben - er könne noch ein bisschen was erzählen. Er habe schon länger vorgehabt, sich eine Glatze zu rasieren, deswegen möchte er sich bei der Moderatorin für die Gelegenheit danken.

„Ich bin zwar nicht freiwillig hier“, führt er fort. Seine „männliche Brautjungfer“ habe das geplant - nur deswegen sei er im ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz). „Jetzt bin ich hier und irgendwie muss man das ja durchziehen“, meint John Paul Freeman in gelangweiltem Ton.

Andrea Kiewel nimmt es mit Humor

Das kann Andrea Kiewel nicht so einfach auf sich sitzen lassen. „Ich knall dir gleich eine! Was solll das denn heißen“, erwidert sie lachend. Und der Zuschauer meint trocken: „Fakten sind Fakten!“ So gut wurden die ZDF-Fernsehgarten-Fans wohl schon länger nicht unterhalten!

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

So gut die Folge vom 05. Juni ist, so langweilig fanden Fans den Fernsehgarten vergangene Woche. „Legendär schlecht!!!“: Zuschauer zerreißen ZDF-Fernsehgarten-Folge. Verwendete Quellen: ZDF/Livestream & Twitter