Fertigteig und Tütencreme: Zuschauer zerreißen Menü von „Das perfekte Dinner“-Kandidat

Von: Lisa Klugmayer

Fertigteig bei „Das perfekte Dinner“? Für Marius ein No-Go © VOX/Das perfekte Dinner - Folge vom 24. Oktober 2023

Am zweiten Tag will Norman von seinen Kochkünsten überzeugen. Doch mit vorgekochter Roter Beete, Tütencreme und Fertigstrudelteig sorgt er für reichlich Diskussionen.

Bremen – Nachdem Katrin am Montag den Anfang gemacht und 31 Punkte erkocht hat, ist nun Norman an der Reihe. Er möchte mit einem „simplen Menü“, wie er seine drei Gerichte selbst nennt, überzeugen. Für die Zuschauer zu Hause hätte sich Norman aber schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Denn er greift immer wieder zu kleinen Küchenhelferchen.

Tag 2 bei „Das perfekte Dinner“: Norman polarisiert mit Fertigstrudelteig

Rote Bete mit Zanderfilet als Vorspeise, echtes Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat zum Hauptgang und als Dessert Vanille-Limoncello-Mille Feuille mit Birnenkompott: Das ist Normans Menü für den zweiten Tag in Bremen. Er ist auch ganz zuversichtlich, dass er das gut hinbekommt. Kein Wunder, denn beim Kochen hilft er mit dem ein oder anderen Fertigprodukt nach.

Die Rote Beete hat er gekocht gekauft, muss sie also für das Carpaccio nur noch in Scheiben schneiden. Auch beim Dessert nimmt Norman die ein oder andere kulinarische Abkürzung. So kommt die Vanillecreme aus der Tüte und der Blätterteig aus dem Kühlregal. Norman sieht darin kein Problem, schließlich schmecke man zwischen selbstgemacht und gekauft keinen Unterschied.

Seine Gäste sehen das anders. „Ich hätte auch nicht gewusst, wie man Strudelteig macht. Aber wenn man es auch seine Menükarte schreibt, erwarte ich schon, dass man das selber macht“, so Marius super kritisch. Der Meinung sind auch die Zuschauer, die sich im Netz äußern.

„Schade, er nimmt vorgekochte Rote Bete für ein Carpaccio, das geht ja doppelt gar nicht“, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Oh nee! Rote Beete aus Plastikfolie!“, so auch ein zweiter Zuschauer. „Irgendwas Frisches sollte bei der Vorspeise schon sein, nech“, lautet noch ein Kommentar.

„Es gibt doch nichts Einfacheres als Strudelteig, das ist echt keine Kunst“, stellt dieser Zuschauer fest. Ein anderer Facebook-Nutzer fragt sich: „Was ist das Motto diese Woche? Möglichst wenig Aufwand?“. Andere sehen Normans Schummeleien nicht so eng. „Dieses Grinsen als er die Fertigpackung geholt hat“, beobachtet eine X-Nutzerin (früher Twitter) belustigt. „Beim Strudeln geriet er ins Trudeln“, scherzt auch diese Zuschauerin.

Saskia sollte eigentlich am Ende der Woche kochen. Doch dann die Schock-Nachricht: Die „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin muss den TV-Dreh abbrechen. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner - Folge vom 24. Oktober