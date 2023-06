Feuer-Panne bei Hans Sigl und Barbara Schöneberger: Plötzlich brennt die Bühne

Von: Lisa Klugmayer

Bei der „Starnacht am Neusiedler See“ von Barbara Schöneberger und Hans Sigl brach auf der Bühne plötzlich ein Feuer aus. Gleich drei Crew-Mitglieder versuchten hektisch die Flammen zu löschen.

Mörbisch – Wenn ein österreichisches 2.000 Seelen-Dorf zum Schlager-Himmel wird, dann laden Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (53) zur „Starnacht am Neusiedler See“. Auf der atemberaubenden Seebühne lassen es das Who-is-Who der deutschen und österreichischen Musikszene am 2. und 3. Juni 2023 so richtig krachen. Auch AnNa R. (53) – ehemalige Stimme von „Rosenstolz“ – ist live on Stage. Doch bei ihrem Auftritt geht nicht alles glatt: Auf der Bühne bricht plötzlich ein Feuer aus.

Hektik bei „Starnacht am Neusiedler See“-Team: Bei AnNa R.

Die Gästeliste für die „Starnacht am Neusiedler See“ ist hochkarätig und vor allem vielseitig: Von ESC-Legende bis Schlagerstar über Austro-Pop-Newcomer ist alles dabei. Auch AnNa R. reist ins Burgenland und beweist gleich zweimal, dass sie auch solo ihre Fans begeistern kann.

Als sie ihren Hit „Chaos & Symmetrie“ zum Besten gibt, bricht am Freitag (2. Juni 2023) dann aber plötzlich Hektik unter dem Backstage-Team aus. Denn eine der Feuerschalen, die auf der Bühne verteilt aufgestellt sind, kippt um. Der Inhalt brennt aber auf der Bühne weiter – keine fünf Meter von AnNa R. entfernt.

„Stimmung war fantastisch“: Fans feiern die „Starnacht am Neusiedler See“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl Promiauflauf im beschaulichen Mörbisch: Barbara Schöneberger und Hans Sigl luden zur „Starnacht am Neusiedler See“ – und die Stars kamen. Mit jeder Menge Hits und gute Laune im Gepäck. Nach zwei Stunden gingen die Zuschauer begeistert nach Hause, wie ein paar Fans IPPEN.MEDIA danach verraten haben.

Plötzlich brennt die Bühne: TV-Panne bei Barbara Schöneberger und Hans Sigl

Gleich drei Crewmitglieder der „Starnacht am Neusiedler See“ versuchen das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Die Flammen in der umgekippten Schale sind schnell gelöscht, doch nun brennt der Bühnenboden. Es wird versucht, die Flammen auszutreten. Doch die Flammen sind recht hartnäckig und so kommt noch einmal die Decke zum Einsatz – doch plötzlich brennt auch die. Mit vereinten Kräften können die drei Crewmitglieder den Mini-Brand dann doch löschen. Und AnNa R?

Die ehemalige Rosenstolz-Sängerin lässt sich nicht beirren und singt „Chaos & Symmetrie“ wie der Profi, der sie ist, in aller Ruhe zu Ende. Doch die Feuerschalen sorgen wenige Minute noch einmal für Probleme. Denn beim Bühnenabbau kommt es zu einem kleinen Feuerchen. Doch diesmal macht das Crewmitglied kurzen Prozess und trägt die brennende Decke einfach samt Feuerschale hinter die Bühne. Zum Glück wurde keiner verletzt und die Schlager-Fans konnten munter weiter schunkeln.

Apropos Schlager: Stefan Mross hatte bei „Immer wieder sonntags“ schwer mit dem Regen zu kämpfen. Trotz durchnässtem Anzug und nasser Haare dürfte er sich über eine Sache ganz besonders gefreut haben – seine neue Freundin Eva Luginger saß auch im „Immer wieder sonntags“-Publikum. Einen Auftritt der Sängerin gab es aber nicht. Verwendete Quellen: Konzertbericht unserer IPPEN.MEDIA-Redakteurin