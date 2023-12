Überraschendes Liebes-Aus bei Patrick und Sarina? „Bauer sucht Frau“ mit fiesem Spoiler

Bei „Bauer sucht Frau“ steht am Dienstag das große Wiedersehen an. Welche fiesen Spoiler Moderatorin Inka Bause zur letzten Folge gibt, Lesen Fans hier:

Die letzte Folge der 19. Staffel „Bauer sucht Frau“ läuft am Dienstag auf RTL. Fans können die neunte und damit vorletzte Folge bereits bei „RTL Plus“ streamen. In den letzten Minuten der vorletzten Folge gibt Moderatorin Inka Bause gleich mehrere Hinweise, was bei dem großen Wiedersehen passiert. Dabei sind die Spoiler besonders fies.

echo24.de verrät, welche gemeinen Hinweise Inka Bause zur letzten „Bauer sucht Frau“-Folge gibt.

Dabei scheint bei weiteren Paaren das Liebes-Aus besiegelt. Achtung, Spoiler zur neunten und zehnten Folge von „Bauer sucht Frau“ (zu sehen am 18. und 19. Dezember auf RTL): Bei dem Belgier Patrick und seiner Hofdame Sarina sah es zunächst so gut aus. Nachdem es bereits bei Timo und Stefanie ein überraschendes Ende gegeben hat, könnte die Liebe laut dem Spoiler von Inka Bause auch bei Patrick und Sarina über die Hofwoche hinaus nicht gehalten haben. Auch bei einem anderen beliebten „Bauer sucht Frau“-Paar gibt es einen verdächtigen Hinweis. (lis)