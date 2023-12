Wegen hautengem Overall: Thomas Gottschalk scherzt über Barbara Schönebergers Figur

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch wurden Plätzchen gebacken – und der „Wetten, dass..?“-Moderator riss einen frechen Spruch über die Figur seiner Kollegin.

Köln – Der Name der Sendung ist bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ im wahrsten Sinne des Wortes Programm, denn Thomas Gottschalk (73), Barbara Schöneberger (49) und Günther Jauch (67) haben in der RTL-Show nicht einmal die leiseste Ahnung davon, welche Programmpunkte sie erwarten. Am Samstagabend (9. Dezember) stand Plätzchenbacken auf dem Plan – was Thomas Gottschalk als perfekte Gelegenheit für einen fiesen Spruch über Barbara Schönebergers Outfit nahm.

Enger Overall: Thomas Gottschalk reißt Spruch über Barbara Schönebergers Outfit

Neben einer illustren Karriere im Fernsehen dürfte sich Thomas Gottschalk bei vielen Zuschauern auch mit seinem losen Mundwerk einen Namen gemacht haben – und schreckt vor kleinen Sticheleien gegen seine Kollegen bekanntlich nicht zurück. Auch in der neuesten Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“, war der Moderator, der Ende November seinen großen Abschied von „Wetten, dass..?“ gefeiert hatte, wieder bestens gelaunt und zeigte sich beim Plätzchenbacken, bei dem Nico Santos (30) und Laura Wontorra (34) die Kochlöffel schwangen, von seiner schelmischen Seite.

„Hast du irgendwelche Taschen, wo man Plätzchen vorne überhaupt reinkriegt?“, will Thomas Gottschalk, der ein Tablett voller rohem Weihnachts-Backwerk hält, von Barbara Schöneberger wissen und die Kult-Blondine entgegnet: „In meinen Overall passt gar nichts mehr rein, nicht mal ein Blatt Backpapier.“ Einen frechen Spruch kann sich das TV-Urgestein an dieser Stelle nicht verkneifen. „Nicht mal du“, scherzt er – und sorgt bei seiner Moderationspartnerin und dem Studiopublikum damit für schallendes Gelächter.

„Gleich kommt der Notarzt“: Thomas Gottschalks Uhr schlägt in Live-Show Alarm

Am Samstagabend lieferte Thomas Gottschalk bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ einen weiteren denkwürdigen Moment, den er ausgerechnet seiner Smartwatch zu verdanken hatte. Weil der Moderator beim Versuch, Küchenreste vom Boden aufzukratzen, auf die Knie gegangen war, schaltete sich die Alarm-Funktion des Accessoires ein. „Sturz erkannt, Rettungsdienste werden angerufen. Was macht die da?“, wunderte sich Gottschalk und sorgte bei seinen Kollegen damit für heitere Stimmung. „Wirklich?“, amüsierte sich Günther Jauch, während Barbara Schöneberger scherzte: „Gleich kommt der Notarzt und holt dich ab!“

Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ riss Thomas Gottschalk einen frechen Spruch über Barbara Schönebergers Outfit. © Screenshot/RTL+/Denn sie wissen nicht, was passiert/Folge vom 9. Dezember 2023

Mit seiner finalen Ausgabe der Wett-Show bescherte Thomas Gottschalk dem ZDF traumhafte Einschaltquoten, die Euphorie eines seiner Promi-Kollegen hielt sich aber in Grenzen. Denn Frank Plasberg kritisierte Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied. Verwendete Quellen: RTL+/Denn sie wissen nicht, was passiert/Folge vom 9. Dezember 2023