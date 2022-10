„Toller Bauch“: Kandidaten bei Shopping Queen begeistert von Joelinas Figur

Von: Claire Weiss

Joelina Karabas, die Tochter von Daniela Büchner, ist diese Woche bei Shopping Queen zu sehen. Dort bewertet nicht nur Guido Maria Kretschmer, sondern auch vier andere Kandidatinnen ihren Look.

„Heiß in Weiß – Finde den perfekten Sommerlook rund um deine neue weiße Hose" - so lautet das Shopping Queen Motto diese Woche. Fünf Kandidatinnen haben jeweils vier Stunden Zeit und 500 Euro Budget, um den perfekten Look zu shoppen. Darunter ist auch Joelina Karabas (21) die älteste Tochter von Danni Büchner (43).

Am Donnerstag (02. September) läuft Joelinas Folge im TV bei Vox. Schon jetzt ist sie bei TVNOW erhältlich. Und wer die Folge schon gesehen hat, der weiß: Die Realitystar-Tochter hat gute Chancen auf den Sieg. Denn ihre Konkurrentinnen sind begeistert vom Look der 21-Jährigen.

Joelina findet bei „Shopping Queen“ ihren perfekten Sommerlook

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, findet Joelina bei „Shopping Queen“ letztendlich doch ein Outfit, mit dem sie zufrieden ist. Mit weißer Jogginghose und schicker Bluse stolziert Danni Büchners Tochter über den Laufsteg, um den anderen Kandidatinnen ihren neuen Look zu präsentieren. Ihre Haare hat sie zu einem lässigen Dutt zusammengebunden, ihre Lippen rot geschminkt.

„Die Hose hätte für mein Dafürhalten locker ein bis zwei Nummern größer sein können“, urteilt Guido Maria Kretschmer (56). Trotzdem findet er das Outfit der „Shopping Queen“-Kandidatin gelungen. „Ich finde von der Entwicklung ist sie fast diejenige, die am meisten gezeigt hat, obwohl es nicht perfekt ist“, meint der Modedesigner, „Wir reden hier nicht vom Zehn-Punkte-Look.“

Die anderen Kandidatinnen scheinen das jedoch anders zu sehen. „Wow, unglaublich!“, heißt es von den Damen im Publikum. „Ich hab‘ tatsächlich nichts auszusetzen“, so Sibel. Und wer nichts auszusetzen hat, der gibt logischerweise zehn Punkte. Und auch Scarlet ist von Joelinas Look hin und weg: „Ich bin begeistert! Ich finde, du siehst toll aus!“ Ein wenig überrascht fügt sie hinzu: „Du hast einen tollen Bauch. Du hast ihn die ganze Zeit versteckt, das ist das erste Mal, dass wir ihn sehen! Kannst du ruhig öfter tragen.“

Und auch Jennifer findet: „Ich finde es klasse, dass du deinen wunderschönen Bauch dadurch in Szene setzt. Finde ich wirklich toll! Das ganze Outfit schmeichelt deiner Figur.“ Insgesamt sahnt Joelina 36 Punkte von ihren Konkurrentinnen ab und geht damit deutlich in Vorsprung. Doch noch ist nichts entschieden. Denn eine Kandidatin war noch nicht shoppen. Doch Joelina zeigt sich selbstbewusst: „Ich bin gespannt, ob sie mich toppen kann. Soll ich ehrlich sein? Ich glaube nicht!“

Joelina Karabas erinnerte sich kürzlich an ihre Teilnahme an dem Vox-Format „Shopping Queen“ zurück. Auf Instagram offenbarte sie dabei, dass die Drehtage ihr den schlimmsten Shitstorm überhaupt eingebracht hat. Dennoch gibt sie sich stark.