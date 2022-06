IQ von 100: Filip Pavlovic beim großen IQ-Test bei RTL letzter - Frauke Ludowig am schlauesten

Von: Matthias Kernstock

Frauke Ludowig gewann beim großen IQ-Test bei RTL. Dschungelkönig Filip Pavlovic wurde Letzter. © RTL+

Bei „Der große IQ-Test“ mussten Promis am Montagabend Denkaufgaben lösen. Für Dschungelkönig Filip Pavlovic (27) lief es nicht optimal. Er wurde Letzter, schlauester Promi war Frauke Ludowig, die die Show gewann.

Köln - In Deutschland liegt laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2016 der durchschnittliche IQ eines Mannes bei 107. So gesehen ist das Ergebnis von Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic beim großen IQ-Test bei RTL gar nicht so schlecht.

Übersicht: Diese Werte haben die Promis beim großen IQ-Test erreicht

Der 27-jährige Influencer, dessen Eltern seinen Gewinn beim Dschungelcamp bereits ausgegeben haben, wurde bei der von Sonja Zietlow moderierten Show Letzter. Die Auswertung des IQ-Tests bescheinigte ihm einen Wert von 100. Die Ergebnisse aller Promis beim großen IQ-Test bei RTL in der Übersicht:

Filip Pavlovic hat einen IQ von 100

Arabella Kiesbauer hat einen IQ von 107

Doktor Johannes Wimmer hat einen IQ von 117

Axel Stein hat einen IQ von 119

Janine Ullman hat einen IQ von 126

Frauke Ludowig hat einen IQ von 130

So wird beim großen IQ-Test gespielt: In jeder der drei Shows treten sechs Prominente an. Dabei gilt: Untereinander austauschen ist erlaubt, die Antworten einloggen muss aber jeder Promi für sich. Genauso macht es das Studiopublikum – mit einem entscheidenden Unterschied.

Filip Pavlovic beim großen IQ-Test: „Habe es mir schwerer vorgestellt“

Hier spielt nicht jeder nur für sich selbst, sondern alle Studiogäste sind in Gruppen unterteilt, die einen bestimmten Teil der Nation repräsentieren. Somit geht es auch immer um die Ehre genau dieser spezifischen Gruppen, beispielsweise eines bestimmten Berufsstandes oder Altersgruppe.

Filip Pavlovic sagte kurz nach dem Ende des IQ-Tests, dass er es sich schwerer vorgestellt hatte. Da hatte er sein Ergebnis allerdings noch nicht. © RTL+

„Der große IQ-Test“ war nur der Auftakt bei RTL. In der zweiten Folge geht es beim „großen TV-Test“ darum, das Wissen der Promis über die Fernsehsendungen der letzten 60 Jahre zu testen. Die Miniserie wird durch den großen Deutsch-Test abgerundet.

Nach „Der große IQ-Test“: RTL zeigt „Der große TV-Test“ und „Der große Deutsch-Test“

Hier zeigt sich, wer Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung wirklich aus dem Effeff beherrscht. Moderatorin Sonja Zietlow erhält erneut Unterstützung von Co-Moderator Wigald Boning. Verwendete Quellen: https://www.presseportal.de/pm/116734/3410165,