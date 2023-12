Großes Finale: Dieser „Promi Big Brother“-Kandidat holt sich den Sieg

Von: Elena Rothammer, Melanie Habeck

Die 11. Staffel von „Promi Big Brother“ ist zu Ende und der Sieger wurde gekürt. Dieser Star holte sich den Sieg.

Update vom 4. Dezember 2023: Fast drei Wochen mussten die „Promi Big Brother“-Kandidaten im TV-Container ausharren. Im Finale (4. Dezember 2023) standen letztendlich Yeliz Koc (30), Peter Klein (56), Paulina Ljubas (26), Matthias Mangiapane (40) und Marco Strecker (21). Doch wer konnte die Zuschauer am Ende am meisten überzeugen?

Als Erstes muss Matthias Mangiapane seine Sachen packen. Darauf folgt auch schon Paulina Ljubas‘ Auszug. Immerhin auf dem Treppchen landet Peter Klein – er belegt Platz drei. Die letzte Entscheidung fällt somit zwischen Yeliz Koc und Marco Strecker. Am Ende verkündet der große Bruder den Sieger: Es ist Yeliz Koc. Damit ist die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin um 100.000 Euro reicher.

Yeliz Koc, Peter Klein, Paulina Ljubas, Matthias Mangiapane und Marco Strecker schafften es ins „Promi Big Brother“ Finale. Doch wer konnte sich letztendlich durchsetzen? © Sat.1

Erstmeldung vom 9. Oktober 2023: Köln – Bisher geizte SAT.1 mit Details zur neuen „Promi Big Brother“-Staffel. Das hielt die Fans des Formats jedoch nicht davon ab, eifrig über mögliche Kandidaten zu munkeln. Nun haben die Spekulationen ein Ende, denn der Sender enthüllt endlich die ersten Teilnehmer – doch die Bewohner des TV-Containers sind nicht die einzig interessanten Informationen.

Bekannte Realitystars: Sat.1 verkündet erste „Promi Big Brother“-Bewohner

Bereits vor wenigen Wochen waren sich die Zuschauer sicher: Kein Geringerer als Peter Klein (56) wird 2023 in den TV-Container ziehen. Nun stellt sich heraus, dass die Fans der SAT.1-Show tatsächlich den richtigen Riecher hatten: Auf der offiziellen Instagram-Seite bestätigt der Sender, dass der Ex von Iris Klein (56) ein Bewohner der Reality-WG sein wird. „Viele haben spekuliert, ich darf es euch jetzt live verkünden: Ich bin dabei“, freut sich der Wahl-Mallorquiner in dem Social-Media-Video. Neben ihm steht auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) bereits als Bewohnerin fest.

Es ist ein ganz besonderes Jahr für „Promi Big Brother“, denn die VIP-Variante der Realityshow feiert zehnjähriges Jubiläum. Dafür hat sich SAT.1 etwas ganz Besonderes überlegt: So wird es 2023 einen 24-stündigen Livestream auf dem On-Demand-Dienst Joyn geben: Auf Wunsch können die TV-Fans also rund um die Uhr verfolgen, was sich in der TV-WG abspielt.

„Promi Big Brother“ mit gewohntem Sendekonzept im TV zu sehen

Im Fernsehen fällt der Startschuss für die neue „Promi Big Brother“-Staffel am 20. November um 20:15 Uhr. Anschließend wird es im SAT.1-Programm täglich eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse geben – die Uhrzeit der Ausstrahlung wird laut DWDL dabei von Tag zu Tag variieren. Moderiert wird das Realityformat auch 2023 von Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (52). An der „Promi Big Brother“-Late-Night mit Jochen Bendel (55) und Melissa Khalaj (34) auf Sixx wird ebenfalls festgehalten.

Am 20. November fällt der Startschuss für die neue „Promi Big Brother“-Staffel. Mit Peter Klein und Yeliz Koc stehen auch die ersten Kandidaten fest. © SAT.1 & SAT.1/Bene Müller

Es wird sich zeigen, ob Peter Klein im „Promi Big Brother“-Haus auch die Werbetrommel für seine Musikkarriere rühren wird: Vor einigen Wochen musste der Sänger einen herben Rückschlag verkraften: So sagte Peter Klein sein Bühnendebüt als Schlagerstar kurzerhand ab. Verwendete Quellen: Instagram/promibb; DWDL