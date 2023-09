Quotenschlacht am Mittwochabend: Knapper Sieg zwischen „Bachelorette“-Finale, Sat.1 und ProSieben

Von: Diane Kofer

RTL, Sat.1 und ProSieben traten mit starken Programmpunkten in den Mittwochabend – der Sieg im Quotenkampf war deshalb ziemlich hart umkämpft. Konnte „Die Bachelorette“, „Das große Backen“ oder doch „Breaking Dawn“ gewinnen?

Köln – In den vergangenen Wochen schnitt die RTL-Sendung „Die Bachelorette“ im Kampf um die besten Quoten eher mäßig ab – nur wenige TV-Zuschauer verfolgten vor den Bildschirmen, welche Männer eine Rose von Jennifer Saro (27) bekommen. Am Mittwochabend (30. August 2023) lief aber das große Finale – konnte das mehr Zuschauer anlocken? Die Konkurrenz war zumindest vorbereitet: Sat.1 schickte eine neue Staffel „Das große Backen“ an den Start, ProSieben setzte auf einen alten Kinohit.

Auf Augenhöhe: „Das große Backen“ hält mit Bachelorette-Finale mit

Der Sendeplatz am Mittwochabend ist sämtlichen Shows aus dem Bachelor-Universum schon seit Jahren sicher – Sat.1 hat mit „Das große Backen“ in der Primetime hingegen ein großes Experiment gewagt. Normalerweise läuft nur die Promi-Version der Backshow wochentags um 20:15 Uhr. Die Sendung mit unbekannten Teilnehmern war bisher immer am späten Sonntagnachmittag zu sehen. Und tatsächlich scheint der Versuch geglückt zu sein – denn das Sat.1-Format schnitt in der Gesamtreichweite besser als die Konkurrenz ab.

Das Bachelorette-Finale erreichte zum Abschluss der Staffel einen Höchstwert und knackte laut DWDL endlich wieder die Zuschauer-Millionenmarke. Allerdings ist das längst kein Grund zum Jubeln bei der RTL-Gruppe, denn mit einem Marktwert von 9,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe, schnitt die letzte Episode „Die Bachelorette“ so schlecht wie noch kein vorheriges Finale der Sendung ab.

„Das große Backen“ schalteten zur gleichen Sendezeit genauso viele Zuschauer von 14 bis 49 Jahren ein – durch die längere Sendezeit konnte sich Sat.1 sogar über einen zweistelligen Marktwert von 10,1 Prozent – und damit über den Quotensieg – freuen. ProSieben schloss sich mit der Ausstrahlung des Kinofilms „Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht“ und einem Marktanteil von 8 Prozent hinten an.

„Die Bachelorette“: Diese Frauen verteilten bereits Rosen im TV 1. Monica Ivancan (2004)

2. Anna Hofbauer (2014)

3. Alisa Persch (2015)

4. Jessica Haller (früher Paszka, 2017)

5. Nadine Klein (2018)

6. Gerda Lewis (2019)

7. Melissa Damilia (2020)

8. Maxime Herbord (2021)

9. Sharon Battiste (2022)

10. Jennifer Saro (2023)

Datingshow-Quoten im Keller: Das einstige Erfolgskonzept funktioniert nicht mehr

Aktuell müssen die Sender feststellen, dass Datingshows die Einschaltquoten nicht wirklich nach oben treiben – neben „Die Bachelorette“ schwächeln auch „Der Heiratsmarkt“ mit Annemarie Carpendale (45) auf ProSieben und „My Mom, Your Dad“ mit Amira Pocher (30) auf Vox – die Quoten sacken immer weiter ab. Ob die neue Staffel „Love Island“ bei RTL2 funktionieren wird, wird sich in wenigen Wochen zeigen.

„Die Bachelorette“, „Das große Backen“ und „Breaking Dawn“ lieferten sich am Mittwochabend einen Quotenkampf. © Screenshot: Die Bachelorette/ RTL; Das große Backen/ Sat.1; Imago/ Cinema Publishers Collection (Fotomontage)

In den Episoden, die ab 11. September ausgestrahlt werden, können sich die Fans auf eine überraschende Neuerung freuen: Sylvie Meis (45) moderiert die Live-Sendungen nicht alleine, sondern bekommt prominente Unterstützung. Zur Überraschung der Zuschauer ist Oli P. (45) als Co-Moderator an der Seite der Niederländerin. Verwendete Quellen: DWDL