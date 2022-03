„Leute, wollt ihr mich verarschen“: Kumpel von Barkeeper Tim macht bei „First Dates Hotel“ mit

Luca bei First Dates Hotel © RTL

Zwei Fliegen mit einem Schlag! „First Dates Hotel“-Kandidat Luca überraschte seinen Freund Tim in der Sendung. Außerdem traf er sich mit Teilnehmerin Christina auf ein Date.

Istrien, Kroatien – Im „First Dates Hotel“ suchen liebeshungrige Kandidaten in Urlaubsatmosphäre nach dem Partner fürs Leben. Auch Kandidat Luca (31) versuchte in der VOX-Show sein Glück. Doch der Münchner ist nicht nur nach Kroatien gereist, um auf ein Blind Date zu gehen. Er wollte außerdem seinen Freund Tim besuchen, der in der Show als Barkeeper arbeitet. Und der Mann für die Drinks ahnte nichts von seinem Glück.

Auch Moderator Roland Trettl (50) wusste von Lucas Plan. Zusammen überlegten sie sich, wie sie Tim am besten in Erstaunen versetzen könnten. Doch zunächst stand für den Kuppelshow-Teilnehmer sein Rendezvous mit Kandidatin Christina auf dem Plan. Die Hamburgerin hatte ebenfalls ins „First Dates Hotel“ eingecheckt, um möglicherweise auf ihren Traummann zu treffen. Nach dem ersten Kennenlernen machten sich Luca und Christina auf zur Poolbar, wo Tim nichtsahnend auf sie wartete.

„First Dates Hotel“-Kandidat Luca trifft mit seiner Überraschung für Tim voll ins Schwarze

Und die Überraschung glückte hervorragend! Barkeeper Tim zeigte sich ziemlich gerührt vom Besuch seines Kumpels. „Wie schön, dass ihr da seid“, erklärte der Cocktail-Experte und mixte sofort einen Drink für Christina und Luca. Doch dann wurde es nochmal ernst. Das Date-Duo musste sein Treffen besprechen und abwägen, ob von beiden Seiten Interesse besteht. Augenscheinlich lagen die „First Dates Hotel“-Kandidaten jedoch nicht hundertprozentig auf einer Wellenlänge und entschlossen sich deshalb dazu, kein zweites Stelldichein zu wagen.

Diese News musste Luca dann natürlich direkt seinem Freund Tim erzählen, der den Auftritt seines Freundes noch immer nicht wirklich fassen konnte. „Das war eine Überraschung, ich habe nur gesagt ‚Leute, wollt ihr mich verarschen‘“, erzählte der TV-Star lachend. Zumindest für Luca und Tim gab es beim „First Dates Hotel“ also ein Happy End.