„First Dates Hotel“-Rentner zahlt nicht beim Date - Gabi (67) bricht in Tränen aus

Von: Alica Plate

Gabis Date endete in einem Desaster - Walter will ihre Rechnung nicht zahlen © RTL

Emotionale Szenen bei „First Dates Hotel“: Dabei wollte Gabi in der TV-Show nur den perfekten Partner finden. Das Date endete jedoch in einem reinsten Desaster - am Ende kullern bei der Rentnerin sogar Tränen.

Kroatien - Gabi (67) scheint sich ihr Date in der Vox-Show „First Dates Hotel“ wohl etwas anders vorgestellt zu haben, als es dann letztendlich ablief. Denn ein wahrer Gentleman schien ihr beim romantischen Dinner nicht gegenüberzusitzen, was sich besonders am Ende des Treffens herauskristallisierte. Dabei standen die Zeichen anfangs noch gut - doch dass ihr potenzieller Partner die Essensrechnung nicht bezahlte, ging der rüstigen Rentnerin extrem nahe, weshalb sogar Tränen kullern, wie tz.de berichtet.

Gabi sucht bei First Dates Hotel den perfekten Mann fürs Leben

Innerhalb einer TV-Show die große Liebe finden - dass das geht, stellten schon etliche Paare unter Beweis. Auch Gabi aus Gelnhausen stellte sich dem Abenteuer. Innerhalb der Kuppelshow „First Dates Hotel“ begab sie sich mit Hilfe von Roland Trettl (50) und seinem Team auf die Suche nach dem perfekten Mann an ihrer Seite.

Die Zeichen dafür standen anfangs auch extrem gut - gemeinsam mit Walter (78) verbrachte sie ein romantisches Abendessen und die beiden schienen sich gut zu verstehen, dennoch entpuppte sich das Date am Ende als Reinfall.

Walter zahlt bei First Dates Hotel die Restaurantrechnung nicht - Gabi bricht in Tränen aus

Denn als Roland Trettl die Rechnung brachte, kippte plötzlich die Stimmung: „Wir teilen, jeder zahlt für sich“, gibt Walter seinem Date zu verstehen. Während Gabi die Aussage fassungslos zurücklässt, erklärt der 78-Jährige den Zuschauern: „Ich habe das ganz bewusst getan, um festzustellen, wie sie reagiert. Ich will sehen, was für eine Einstellung die Gabi diesen Dingen gegenüber hat – wo die ganze Welt denkt, der Mann müsste das tun.“ Doch diese Rechnung scheint er ohne die Rentnerin gemacht zu haben.

Für Gabi scheint die Situation nämlich ein heftiges No-Go gewesen zu sein. Unter Tränen gesteht sie: „Ich bin viele Jahre allein, ich komme für mich selbst auf, aber ich denke, wenn es ein erstes Rendezvous gibt, dann zeigt man sich von der besten Seite. Ich war einfach enttäuscht.“

Weiteres Kennenlernen bei First Dates läuft aus dem Ruder

Doch nicht nur Gabis Date endete in einem Reinfall. Denn auch das Dinner von Nadine und Mark ging mächtig in die Hose - dabei zerstörte eine Schlager-Frage jegliche Harmonie beim „First Dates“-Kennenlernen.

Verwendete Quellen: First Dates Hotel/RTL