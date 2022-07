„Total geschockt“: Roland Trettl kann nicht glauben, dass Mariella schwanger ist

Roland Trettl kann es kaum glauben © Screenshots/RTL+

Bei „First Dates“ geht es nicht nur um die Rendezvous der Kandidaten, sondern auch um die Irrungen und Wirrungen des Personals. Zuletzt überrascht Kellnerin Mariella ihren Chef Roland Trettl mit einer Babybombe.

Kroatien – Schockmoment bei „First Dates“ Von jeher ging es in der beliebten TV-Show nicht nur um die Verabredungen der Kandidaten, die während ihrer Zeit in dem Luxushotel den Partner fürs Leben finden sollen. Auch — oder gerade — die Unterhaltungen des „First Dates“-Personals machten schon immer einen großen Teil des Charmes der Sendung aus. Chef Roland Trettl hat dabei immer ein offenes Ohr für seine Angestellten, denen er stets mit Rat und Tat zur Seite steht. In der letzten Ausgabe war aber sogar der wortgewandte Boss einmal sprachlos!

Eine Nachricht seiner Kellnerin Mariella lässt Roland Trettl nämlich schlagartig verstummen: Die junge Frau ist schwanger! Das kann der „First Dates“-Gastgeber erst einmal absolut nicht fassen. Als ihm so langsam dämmert, dass Mariella bei diesem Thema keinen Scherz gemacht hat, feiert allerdings auch Trettl ausgiebig mit der Belegschaft. Nur Barkeeper Nic muss übers Telefon von den freudigen News erfahren, da er ausnahmsweise nicht im Dienst ist.

Roland Trettl ist total geschockt von der Schwangerschaft seiner Kellnerin Mariella

„Ne, du bist nicht schwanger“, erklärt Roland Trettl ungläubig, als Kellnerin Mariella ihm die wunderbaren News auftischt. „Er ist voll geschockt“, kann die werdende Mama dabei nur lachen. Denn es gibt kein Leugnen: Mariella hat bereits einen kugelrunden Babybauch, der auch „First Dates“-Gastgeber Trettl glasklar zeigt, dass hier Nachwuchs unterwegs ist. Als dem TV-Star dann langsam dämmert, dass er hier nicht von seiner Belegschaft veräppelt wird, ist die Freude natürlich groß.

Und umso größer wird, als Mariella ihrem Team auch noch eröffnet, dass sie nicht nur ein Baby erwartet. Es werden also Zwillinge! „Wie, zwei?“ fragt Trettl, der den erneuten Schock erst einmal überwinden muss. Fakt ist: Das ganze „First Dates“-Team freut sich riesig für Mariella, die es selbst wohl kaum erwarten kann, endlich Mama zu werden.