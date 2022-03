Walter zahlt nicht beim Date: „First Dates Hotel“-Gabi weint

Weil Walter nicht zahlt, will Gabi ihn auf kein zweites Date treffen © RTL+

Das ging leider in die Hose: „First Dates Hotel“-Kandidat Walter wollte beim Date mit Gabi die Rechnung nicht zahlen. Daraufhin brach sie in Tränen aus.

Diesen Abend hatte sie sich anders vorstellt: Kandidatin Gabi (67) traf in der Kuppelshow „First Dates Hotel“ auf den rüstigen Walter (78). Beide Senioren sind auf der Suche nach einer neuen Liebe und nutzten die VOX-Sendung, um zugleich entspannt Urlaub zu machen.

Beim romantischen Dinner im Restaurant schien zunächst alles wie am Schnürchen zu laufen. Walter erzählte Gabi von dem Tod seiner Frau und wie gerne er wieder jemanden an seiner Seite hätte. Und auch mit seinen Hobbys und Fertigkeiten konnte der Rentner glänzen. „Du bist ja ein Lottogewinn“, freute sich Gabi, als sie erfuhr, dass ihr Gegenüber einst Skilehrer war. „Ich finde das schön, das hat alles so einen positiven Touch“, schwärmte sie im Einzelinterview.



Die beiden Teilnehmer tauschten innige Blicke und viel Gelächter aus – doch alles änderte sich mit dem Moment, als Moderator Roland Trettl (50) die Rechnung brachte. „Ja, wie wollen wir es machen?“, fragte Gabi sichtlich ungeduldig, als der Wiesbadener keine Anstalten machte, die Rechnung von sich aus zu bezahlen.

Daraufhin Walters Antwort: „Wir teilen, jeder zahlt für sich.“ Wie er später erklärte, sei dies eine beabsichtigte Strategie gewesen, um Gabi zu testen. „Ich habe das ganz bewusst getan, um festzustellen, wie sie reagiert. Ich will sehen, was für eine Einstellung die Gabi diesen Dingen gegenüber hat – wo die ganze Welt denkt, der Mann müsste das tun“, erläuterte er.

„First Dates Hotel“: Gabi hat keine Rose für Walter



Womöglich hätte Walter seine Entscheidung aber lieber nochmal überdenken sollen – denn mit Gabi verscherzte er es sich dadurch ein für alle Mal. „Ich bin viele Jahre allein, ich komme für mich selbst auf, aber ich denke, wenn es ein erstes Rendezvous gibt, dann zeigt man sich von der besten Seite“, zeigte sie sich frustriert. Die Gelnhauserin brach sogar in Tränen aus, als sie über ihre verletzten Gefühle sprach: „Ich war einfach enttäuscht.“



Am Ende des Abends bekam Walter die Quittung für seinen Geiz: Während er Gabi gerne für ein weiteres Date getroffen hätte, hatte diese die Nase voll und lehnte bestimmt ab. „Walter, ich habe leider keine Rose für dich. Ich möchte leider kein zweites Date“, stellte sie klar. „Das letzte Tüpfelchen hat gefehlt.“