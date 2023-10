Veggie-Wahnsinn bei „Das perfekte Dinner“? Fans haben genug von Fleischlos-Menüs

Gemüse statt Fleisch: Bei der VOX-Show „Das perfekte Dinner“ landet immer mehr vegetarische Kost auf dem Teller. Das schmeckt an den heimischen Bildschirmen nicht jedem.

Bremen – Bei „Das perfekte Dinner“ treten fünf Hobby-Köche gegeneinander an und zaubern jeweils ein Drei-Gänge-Menü für ihre Mitstreiter. Die Gäste bewerten das Menü anschließend nach Geschmack, Präsentation und Service. Chancen auf den Sieg malt sich auch Katrin (36) aus. Die Pädagogin lud diese Woche zu sich nach Bremen ein und servierte ihren Gästen ein rein vegetarisches Menü – das kam zumindest bei etlichen Zuschauern nicht gut an.

Kandidatin Katrin will mit vegetarischen Speisen „Das perfekte Dinner“ gewinnen

Zur Vorspeise gab es bei „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Katrin einen Sommersalat mit gegrillten Pfirsichen und gegrillter Zucchini. Es folgte der Hauptgang, bestehend aus Ravioli mit Champignons-Füllung und Pistaziensoße. Abgerundet wurde das Menü durch ein Schokomousse mit Crumble und Vanillesoße.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Das perfekte Dinner“ können sich die Fans durch Fotos der drei Gänge klicken. „Ein durch italienische Einflüsse inspirierte Veggie-Küche ist das ideale Essen an heißen Tagen. Auch wenn der Herbst Einzug hält, so kann man den Sommer mit diesem Menü noch einmal aufleben lassen“, wird Katrins Menü dort angepriesen.

„Das perfekte Dinner“: Fans kritisieren Veggie-Menü

Die Reaktionen auf das Fleischlos-Menü fielen allerdings sehr gemischt aus. In letzter Zeit wurden bei der VOX-Sendung vermehrt vegetarische Gerichte aufgetischt – und das schmeckt offenbar nicht allen Zuschauern. „Wieder fleischlos – ich dachte tatsächlich, das wäre überstanden“, meckert ein User. An anderer Stelle heißt es: „Schon keine Lust mehr zu gucken. Veggie hatten wir letzte Woche genug! Wünsche euch allen trotzdem viel Spaß. Ich bin raus!“ Diesem Urteil schließt sich ein weiterer Fan an: „Das habe ich mir auch gedacht. Ich kann es nicht mehr hören.“

Wieder andere kritisierten die Speisenauswahl in Katrins Menü: „Also, das hat mit einem perfekten Dinner nichts zu tun. Das würde besser in die neue Sendung auf ZDF-Info passen: ‚Was kann ich mir mal schnell zu Mittag kochen“, lautet ein Kommentar. Selbst von einigen Veggie-Fans hagelt es Kritik: „Vegetarisch kann super kreativ sein […] Allerdings war das, was die heutige Köchin sich ausgedacht hat, eher wenig kreativ und mehr als simpel“, merkt sich ein enttäuschter Zuschauer an.

Für eine Kandidatin war der TV-Wettbewerb ungewollt schnell beendet: Kandidatin Saskia musste den „Das perfekte Dinner“-Dreh abbrechen. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner, Instagram/dasperfektedinner.vox