„Historischer Preis“: Fünf-Euro-Flohmarktfund beschert „Bares für Rares“-Kundin knapp 30.000 Euro

Von: Lukas Einkammerer

Eine „Bares für Rares“-Kundin zahlte auf einem Flohmarkt fünf Euro für eine alte Silberschale. Diese erwies sich im TV als Schatz von hohem historischen Wert.

Schloss Johannisberg – Es klingt wie ein wahr gewordener Traum: Man bringt ein vermeintlich wertloses Kleinod in den Verkaufshallen von „Bares für Rares“ vorbei und bekommt von den Experten und Händlern dafür Rekordsummen geboten. Natürlich geht ein Besuch in der ZDF-Trödelshow nicht für jeden Kunden so erfreulich aus, viele sind durch unscheinbare Flohmarkt- und Dachbodenfunde aber schon zu reichen Leuten geworden – wie einst auch Sabine Riemer.

Fünf-Euro-Schnäppchen: Silberschale wird bei „Bares für Rares“ auf 60.000 Euro geschätzt

Wie sie im Sommer 2021 bei „Bares für Rares XXL“ im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (61) und Dr. Heide Rezepa-Zabel (57) erklärt, begann das Antiquitäten-Märchen von Sabine Riemer mit einem Besuch auf dem Flohmarkt. Für bescheidene fünf Euro erstand sie dort ein altes Metallgefäß. Mit seinen Verzierungen und der außergewöhnlichen Form macht das Objekt schon etwas her – was es tatsächlich wert ist, weiß aber nur die Kunstexpertin.

Bei der silbernen Schale handelt es sich laut Dr. Heide Rezepa-Zabel um einen sogenannten Kovsh, ein traditioneller Trinkbehälter aus Russland. Das Besondere an dem Exemplar, das ihnen Sabine Riemer vorgeführt hat: Es war ein Ehrengeschenk von Kaiserin Katharina der Großen an einen Reiter-Hauptmann – und ist damit außerordentlich wertvoll. Als Wunschpreis nennt die Kundin 15.000 Euro – eine happige Forderung, die die Kunsthistorikerin aber sofort übertrumpfen kann: Denn sie schätzt den Wert der Trinkkelle auf 40.000 bis 60.000 Euro.

Die größten „Bares für Rares“-Schätze Seitdem am 3. August 2013 die allererste Folge von „Bares für Rares“ im ZDF Premiere feierte, haben die verhandlungsfreudigen Händler ein paar wahre Schätze erstanden – zu atemberaubenden Preisen. 2019 bekamen Cosima Birk und ihre Tochter Stephanie Huber 42.000 Euro für ein Schmuckstück, das Holzsplitter aus dem Kreuz von Jesus Christus enthielt. 2021 wurde Marlies Fischer für eine Lithografie des expressionistischen Malers Otto Mueller, von der es weltweit nur 20 Stück gibt, mit 30.500 Euro beschert. Man merkt also: Flohmarktbesuche und auf dem Dachboden herumstöbern zahlen sich aus. (Quelle: berliner-kurier.de)

„Historischer Preis“: Flohmarktfund beschert „Bares für Rares“-Kundin knapp 30.000 Euro

Sabine Riemer kann ihr Glück kaum fassen und nimmt die Händlerkarte freudig an – ihr Treffen mit den Antiquitätensammlern verläuft aber anders als erwartet. Denn obwohl sie von dem Silbergefäß, das auf das Jahr 1763 datiert wurde, begeistert sind und laut Daniel Meyer (49) „einen historischen Preis bieten“ wollen, bleibt die Expertenschätzung in weiter Ferne. Am Ende erwirbt der Münsteraner Auktionator den Kovsh für 29.000 Euro – eine schwindelerregende Summe, bei der aber trotzdem noch Luft nach oben gewesen ist.

Für ein wertvolles Trinkgefäß boten die „Bares für Rares“-Händler Sabine Riemer stolze 29.000 Euro. Die Sensation: Sie hatte das Objekt für fünf Euro auf dem Flohmarkt erworben © Screenshot/ZDF/Bares für Rares XXL/Folge vom 21. Juli 2021 (Fotomontage)

Wer weiß, ob Sabine Riemer für ihr Flohmarktschnäppchen anderswo die geschätzte Summe bekommen hätte - 20.000 Euro können sich aber durchaus sehen lassen und sind weitaus mehr als so manch anderer am Ende der Sendung einstecken kann. Indesen verriet eine „Bares für Rares“-Händlerin ihren emotionalsten Kauf. Verwendete Quellen: ZDF/Bares für Rares XXL/Folge vom 21. Juli 2021, berliner-kurier.de