Fans irritiert: Florian David Fitz rastet beim „Frühstücksfernsehen“ aus

So kennt man ihn gar nicht: Was hat den „charmanten Dödel“ Florian David Fitz dazu gebracht, im „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ den Mittelfinger zu zeigen?

Berlin – Florian David Fitz (49) sorgt in der Öffentlichkeit eigentlich nicht für Skandale, doch vor den Kameras des „Sat.1 Frühstücksfernsehens“ legte der beliebte Schauspieler nun ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag. Wie kam er dazu, dem Sat.1-Team den Mittelfinger zu zeigen?

Skuriller Auftritt im „Frühstücksfernsehen“: Florian David Fitz flippt aus

Auf Instagram können die Zuschauer nun eine kuriose „Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Szene verfolgen. „Florian David Fitz hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen“, erklärt Moderator Matthias Killing (44) in einem kurzen Clip ganz überraschend. „Grund dafür soll sein erst kürzliches Versagen bei ‚Wer stiehlt mir die Show?‘ gewesen sein. Wir haben den charmanten Dödel getroffen und wollten wissen, was los ist.“

Dann schaltet der Moderator in eine andere Szenerie, in der Reporter auf den Schauspieler treffen. Als Fitz in der vermeintlichen Interview-Ankündigung auf der Straße abgefangen wird, drückt er unfreundlich die Kamera zur Seite und schimpft: „Ey, hau ab. Hau ab!“ Direkt danach fährt er mit dem Auto vorbei und zeigt sogar den ausgestreckten Mittelfinger.

Wie ist es zum Wutausbruch von Florian David Fitz gekommen?

Der Ausraster von Fitz war gar nicht ernst gemeint, wie schnell klar wird. Einerseits würde Killing Fitz wohl niemals als „charmanten Dödel“ bezeichnen, andererseits wurde das kurze Video unter anderem auf dem Instagram-Kanal von Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) veröffentlicht. Fitz, sein Kollege Matthias Schweighöfer (42), die Komikerin Hazel Brugger (29) und Wildcard-Kandidatin Nimul traten in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ gegen Moderator Joko Winterscheidt an. Fitz schied vor dem Finale aus.

Sozusagen als Bestrafung gab es dann beim Abschied von dem Schauspieler den besagten Clip zu sehen. Schweighöfer konnte sich unterdessen im Finale tatsächlich gegen Winterscheidt behaupten und ihm die Show stehlen. Die nächste Ausgabe, in der Matthias Schweighöfer durch die Sendung führen wird, zeigt ProSieben dann am 3. Dezember 2023 ab 20:15 Uhr. In der vergangenen Staffel gehörte auch Thomas Gottschalk (73) zum Cast – der moderiert am 25. November 2023 die letzte Ausgabe „Wetten, dass..?“. Verwendete Quellen: ProSieben.de, Instagram