Florian Silbereisen begeistert mit „Das Traumschiff“ immer mehr junge Zuschauer

Teilen

„Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger wird immer erfolgreicher. Was lange als eingestaubt galt, lockt heute auch ein junges Publikum.

Mainz – Paradiesische Strände, Geschichten, die ans Herz gehen, und seit jeher ein hochkarätiger Cast voller berühmter Gaststars: Das ist das allseits bekannte „ZDF-Traumschiff“. Über die Jahre avancierte die TV-Sendung zu einem echten Zugpferd für das zweite Programm. Doch als Magnet für die Jugend war „Das Traumschiff“ eigentlich nicht bekannt. Mit Florian Silbereisen (41) an der Spitze des Ensembles hat sich das jetzt jedoch möglicherweise geändert.

Seit 2019 verkörpert Silbereisen in „Das Traumschiff“ und dem Serienableger „Kreuzfahrt ins Glück“ den Kapitän Max Parger. Zuvor führte Sascha Hehn (68) als Kapitän Victor Burger den Cast der ZDF-Sendung an. Hehn verließ das Format jedoch nach einigen Jahren wieder, da er Berichten zufolge unzufrieden mit der qualitativen Entwicklung der Serie war. Die Besetzung von Florian Silbereisen scheint derweil ein Glücksgriff für das Produktionsteam gewesen zu sein. Denn wie unter anderem schlagerprofis.de berichtet, scheint der Star-Moderator neues Publikum vor die Fernseher zu locken.

Florian Silbereisen begeistert junge Zuschauer für die Kultsendung „Das Traumschiff“

Zwar verlor „Das Traumschiff“ im vergangenen Jahr leicht an Einschaltquoten, doch der erreichte durchschnittliche Marktanteil von 19,7 Prozent kann sich durchaus sehen lassen. Auffällig ist dabei besonders der Anteil an jüngeren Zuschauern, die sich wohl auch durch den neuen Hauptdarsteller Florian Silbereisen für die ZDF-Kultserie begeisterten. Ganze 16 Prozent konnte „Das Traumschiff“ nämlich bei der werberelevanten Zielgruppe der 16-49-Jährigen erreichen.

Möglicherweise sind die Zeiten, in denen „Das Traumschiff“ als Rentnersendung galt, also langsam aber sicher vorbei. Ob die Macher der ZDF-Produktion sich die Tendenz zu Herzen nehmen und weitere jüngere Stars in Rollen besetzen werden? Zuletzt deutete beispielsweise Amira Pocher (30) im Gespräch mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (44) für den gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier!“ an, dass sie ein Angebot der „Traumschiff“-Macher erhalten habe.