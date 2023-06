Von Florian Silbereisen geklaut? „Die Giovanni Zarrella Show“ findet als „Schlager-Sommerparty“ statt

Ähnlichkeit zum „Schlagerbooom“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Habeck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mit seiner Schlagershow begeistert Giovanni Zarrella immer wieder ein Millionenpublikum. Nun bekommt seine Sendung sogar eine Sommer-Ausgabe – doch das Konzept erinnert stark an Florian Silbereisens “Schlagerboom”!

Dortmund – Giovanni Zarrella (45) mausert sich seit Erstausstrahlung von “Die Giovanni Zarrella Show” im September 2021 immer mehr zum neuen Schlagerkönig. In diesem Jahr präsentiert er sogar eine große „Schlager-Sommerparty“. Doch ist die Idee wirklich so neu? Immerhin hat Kollege Florian Silbereisen (41) eine ziemlich ähnliche Show!

Liveshows von Giovanni Zarrella und Florian Silbereisen: Bei beiden geht’s sommerlich zu

Bei der “Schlager-Sommerparty” am 22. Juli wird Giovanni Zarrella zahlreiche Schlagerstars und internationale Gäste begrüßen. Die Zuschauer können sich laut ZDF-Pressemitteilung u.a. auf Auftritte von Maite Kelly (43), Ben Zucker (39) und Simply Red freuen. Auch der Gastgeber selbst wird an diesem Abend mit seiner Liveband einige Sommer-Hits performen. Übertragen wird das Musikspektakel live im ZDF.

Eingefleischten Schlagerfans dürfte die Beschreibung von Giovanni Zarrellas Show bekannt vorkommen. Denn nur wenige Wochen vor der “Schlager-Sommerparty” geht es auch bei Florian Silbereisens “Schlagerbooom Open Air” sommerlich zu. Zum ersten Mal begrüßt er seine hochkarätige Gästeliste rund um Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77) und Anastacia (54) unter freiem Himmel.

„Die Giovanni Zarrella Show“ fast ausverkauft Die nächste Sendung wird am 22. Juli 2023 live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Die Show ist allerdings wirklich so gefragt, dass die meisten Tickets in allen Kategorien bereits vergriffen sind (Stand 15.06.23). Außerdem gibt es noch einige vereinzelte Tickets für Plätze mit eingeschränkter Sicht.

Giovanni Zarrellas “Schlager-Sommerparty”: Gibt’s noch weitere Parallelen zu Silbereisens Show?

Doch damit nicht genug: Giovanni Zarrellas “Schlager-Sommerparty” findet ausgerechnet in der Dortmunder Westfalenhalle statt – dem Veranstaltungsort, in dem für gewöhnlich auch Florian Silbereisen seinen “Schlagerbooom” präsentiert. Zufall, oder gibt es in Dortmund einfach nur so viele Schlagerfans?

+ In diesem Jahr findet Giovanni Zarrellas Schlagershow unter dem Motto „Schlager-Sommerparty“ am 22. Juli in Dortmund statt. Das Konzept des Live-Spektakels erinnert an den „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen. © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / VISTAPRESS

Florian Silbereisen wagt für seine nächsten “Schlagerbooom”-Ausgaben jedenfalls etwas Neues, indem er am 1. Juli in Kitzbühel zunächst auf einer 360-Grad-Bühne musikalisch für Furore sorgt. Zwei Wochen später geht sein großes Open-Air-Spektakel dann in die nächste Runde, denn dann meldet sich der Moderator unter dem Motto “Die große Schlagerstrandparty 2023 – Wir feiern die 80er!” aus Gelsenkirchen. Verwendete Quellen: ZDF

Rubriklistenbild: © IMAGO / Daniel Scharinger & IMAGO / VISTAPRESS