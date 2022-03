Die Schlager-TV-Tipps zum Wochenende

Von: Lisa Klugmayer

Auch dieses Wochenende gibt es für Schlagerfans einiges spannendes zum Anschauen. Michelle und Florian Silbereisen flimmern wieder über die heimischen TV-Bildschirme. Aber auch die Fans von Andy Borg kommen auf ihre Kosten. (Fotmontage) © RTL/Stefan Gregorowius & Screenshot RTL/DSDS & IMAGO/Sven Simon

Auch dieses Wochenende gibt es für Schlagerfans einiges spannendes zum Anschauen. Michelle und Florian Silbereisen flimmern wieder über die heimischen TV-Bildschirme. Aber auch die Fans von Andy Borg kommen auf ihre Kosten.

München - Neues Wochenende, neue Schlagershows. Auch diese Woche hält das TV-Programm so einige Highlight bereit. Von tanzenden Promis, einem talentsuchenden Traumschiff-Kapitän bis hin zu Schunkel-Spaß in der Weinstube: Für jeden Geschmack ist etwas dabei, wie tz.de berichtet.

Michelle fegt übers „Let‘s Dance“-Tanzparkett und Florian Silbereisen sucht bei DSDS nach Gesangstalenten

Heute Abend geht es bereits los: Let‘s Dance startet in die zweite Runde. Mit dabei ist Michelle. Die Schlagersängerin konnte sich in der Auftaktfolge auf ihre Fans und deren Anrufe verlassen. Deswegen darf sie heute mit Tanzpartner Christian Polanc einen flotten Cha Cha Cha aufs TV-Parkett legen. Passenderweise tanzt Michelle zu einem Schlagerhit: „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ von Jürgen Marcus.

Michelle und Christian Polanc in der Auftaktfolge von Lets Dance. Die Schlagersängerin tanzt einen Tango. © RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstag geht es spannend weiter: In Folge 9 der neuen DSDS-Staffel suchen Schlagerstar Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad weiter nach Deutschlands großen Gesangstalenten. In den sozialen Netzwerken hat DSDS schon einmal einen kleinen Einblick in die neue Folge gegeben. Fans können sich auch am 5. März auf ganz große Gefühle, schräge Töne und interessante Kandidaten freuen.

Ernsthafte Konkurrenz für Florian Silbereisen: Andy Borg lädt wieder zum Schlagerspaß

Das wars aber noch nicht: Florian Silbereisen bekommt am Samstag mit „Schlagerspaß mit Andy Borg“ ernstzunehmende Konkurzen. Der sympathische Wiener ist nämlich eigentlich immer ein Quotengarant. Und wenn Andy Borg in seine Weinstube einlädt, dann folgen die Stars: Julia Lindholm, Peggy March, Marc Marshall und viele mehr sind zu Gast.

Bei Florian Silbereisen läuft es übrigens gesundheitlich gerade nicht so toll. Der Schlagerstar hat sich mit Corona infiziert. Und das ausgerechnet während der Dreharbeiten für das ZDF-Traumschiff. Nun sitzt der Kapitän in Lappland fest.

Verwendete Quellen: RTL, ARD