Florian Silbereisen: Nächste große ARD-Schlagershow schon am 9. Juli

Florian Silbereisen, Moderator, Sänger und Schauspieler. © Peter Kneffel/dpa

Eine neue Show mit Florian Silbereisen wird am 9. Juli ausgestrahlt. Die Zeit bis dahin überbrückt der Sender mit der Ausstrahlung des „Schlagerboom 2021“.

Es gibt große Neuigkeiten: Der MDR verkürzt die Zeit bis zur nächsten neuen Florian Silbereisen-Show mit dem „Schlagerboom 2021“. Die Show wird am 21. Mai erneut ausgestrahlt und ist ein Spektakel. Stattgefunden hat diese besondere TV-Schlagershow in der Dortmunder Westfalenhalle. Und auch das Motto hatte es in sich: „Alles funkelt! Alles glitzert!“. Passend dazu gab es einiges an Feuerwerk und ein enormes Lichtermeer zum Bestaunen.

Die Fans können sich auf die erneute Ausstrahlung des „Schlagerbooms 2021“ freuen. Denn die passenden Gäste durften bei so einem Spektakel natürlich nicht fehlen. So gab es eine hochkarätige Gästeliste. Dazu gehörte unter anderem der österreichische Entertainer und Sänger DJ Ötzi (51). Und auch Schlagerstar Bernhard Brink (69) war natürlich dabei. Zudem war auch Thomas Anders (59) eingeladen.

Die Gästeliste war hochkarätig

Doch auch Pop- und Schlagersängerin Marianne Rosenberg (67) durfte natürlich nicht fehlen. Auch Komiker Otto Waalkes (73) war mit dabei. Außerdem war Ben Zucker (38) ein weiterer Gast. Schlagerlegende Roland Kaiser (69) war selbstverständlich auch dabei. Und auch Matthias Reim (64) und Andreas Gabalier (37) waren eingeladen. Eine perfekte Überbrückung bis zur nächsten neuen Florian Silbereisen Show.