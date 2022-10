„Vorher schon abgesprochen“: Florian Silbereisens „Die Schlagerchance“ sorgt für Fan-Frust

Florian Silbereisen hat das letzte Ticket für seine Sendung „Die Schlagerchance“ vergeben. Fans sind allerdings unsicher, ob alles mit rechten Dingen zuging.

Leipzig – Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Florian Silbereisen (41) geht mit einer seiner zahlreichen Schlagersendungen an den Start. Für die Show „Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100!“ am kommenden Samstag (22. Oktober) wurden Teilnahmetickets durch das Format „Schlagerchance“ vergeben. Das letzte Ticket konnte in Leipzig zuletzt Undine Lux (34) ergattern. Die Sängerin mit der pinken Mähne darf damit bei der großen Eurovision-Gala auf der Bühne stehen.

Undine Lux gewann ein Ticket für einen Bühnenauftritt mit den ganz Großen – hatte sich Silbereisen das schon vorher überlegt? © Screenshot MDR/mdr.de/Die Ticketchance und IMAGO/Star-Media

„Undine Lux ist die Siegerin der SCHLAGERCHANCE IN LEIPZIG 2022 und hat somit das letzte freie Ticket für die Bühne unserer nächsten großen Eurovisionsshow DAS GROSSE SCHLAGERJUBILÄUM 2022 – AUF DIE NÄCHSTEN 100! am 22. Oktober gewonnen“, schreibt Florian Silbereisen auf seinem offiziellen Instagram-Account, „Wir können uns also schon nächste Woche wiedersehen!“ Die Sendung „Das große Schlagerjubiläum 2022 — auf die nächsten 100!“ wird am 22. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten und im ORF ausgestrahlt.

Fans sind nicht sicher, ob Florian Silbereisen bei der Auswahl geschummelt hat

Die Bekanntgabe von Undine Lux als Siegerin bei der Leipziger Schlagerchance sorgte bei einigen Fans jedoch für hochgezogene Augenbrauen. „Das war doch ein abgekartetes Spiel, gebt‘s zu“, schrieb beispielsweise ein User. Ein anderer befand, dass der Sieg der Schlagersängerin „vorher schon abgesprochen“ gewesen sei. Ob es sich bei der „Schlagerchance“ wirklich um eine Schummelei handelte?

Letztendlich werden diese Frage nur Florian Silbereisen und sein Team beantworten können. Undine Lux werden die Diskussionen sicherlich kaum kümmern — immerhin konnte sie das heiß begehrte Ticket ergattern und wird damit bei der großen Eurovisionshow an der Seite von Schlagergrößen wie Roland Kaiser (70) und der Kelly Family auf der Bühne stehen.