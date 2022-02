Florian Silbereisen: Groß angekündigte TV-Show kurzfristig aus Programm genommen

Von: Anna Lehmer

Florian Silbereisens Show „Schlager oder N!xxx“ wurde vom Sender MDR verschoben. © IMAGO / Joachim Sielski

Der MDR hat Florian Silbereisens Show „Schlager oder N!xxx“ aus dem aktuellen Programm genommen. Der Sender teilte nun den Grund mit.

Leipzig - Es hätte eine heitere Musikshow werden sollen, die Florian Silbereisen am 26. Februar um 20:15 Uhr präsentieren wollte. Bei „Schlager oder N!xxx“ müssen die Gäste unter dem Motto „Nur wer gewinnt, singt!“ teils witzige, teils knifflige Aufgaben lösen. So lautete zumindest der Plan, doch nun nimmt der Mitteldeutsche Rundfunk die Sendung aus dem Programm.

Silbereisen-Show verschoben: „Schlager oder N!xxx“ zu heiter

Wie der Sender mitteilt, habe man das Programm der nächsten Tage geprüft und mit Blick auf das Weltgeschehen einen weitreichenden Entschluss gefasst. Die „heiteren, musikalischen Unterhaltungssendungen, die rund um den Rosenmontag geplant waren“ werden aus dem Programm gestrichen. Stattdessen wolle man journalistische Unterhaltung und Hintergrund-Dokumentationen senden. Der MDR reagiert damit auf die anhaltenden Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine.

„Schlager oder N!xxx“: Neuer Sendetermin noch nicht bekannt

Für Florian Silbereisen bedeutet das, dass er am Samstag (26. Februar) nur bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) zu sehen sein wird. Eigentlich hätte er mit zwei Shows in Quoten-Konkurrenz mit sich selbst treten sollen. Aus „Schlager oder N!xxx“ wird nach der Entscheidung des Senders vorerst einmal nichts. Wann die Show stattdessen ausgestrahlt werden soll, hat der MDR nicht bekannt gegeben. Man wolle die Zuschauer aber rechtzeitig informieren, heißt es von den Verantwortlichen.

Programmänderung beim MDR: Tiersendungen ersetzen Musikshows

Nicht nur Florian Silbereisens Show ist von der Programmänderung betroffen. So sollte eigentlich am 25. Februar um 20:15 Uhr - wie immer am letzten Freitag im Monat - im MDR die Sendung „Musik für Sie“ laufen. Der Sendeplatz wurde stattdessen für die Sendung „Elefant, Tiger & Co.“ genutzt, gefolgt von „MDR aktuell“ um 21:45 Uhr. Das Samstagabend-Programm gestaltet der MDR ähnlich. Um 20:15 Uhr startet „Tierisch tierisch - Das Jubiläum“ und um 21:45 Uhr „MDR aktuell“.

Florian Silbereisen mit „Schlager oder N!xxx“: Fans zeigten sich enttäuscht

Mit der Programmänderung verschiebt der MDR eine beliebte und gern gesehene Schlagershow. In einer Presseankündigung hieß es noch vor Kurzem vom Sender, dass „Schlager oder N!xxx“ die „spannendste und lustigste Schlagershow im deutschen Fernsehen“ sei. Den Zuschauern versprach man: „So viel Spaß hat der Schlager noch nie gemacht“. Man erhoffte sich Großes, auch die Gäste standen längst fest. So hätten unter anderem Andy Borg, Daniela Alfinito, Marina Marx und Karsten Walter, Ben Zucker sowie Die Draufgänger bei der Schlagershow antreten sollen. Fans zeigten sich von dieser Liste allerdings enttäuscht. Erneut keine Überraschungen oder Abwechslung hätte die Show zu bieten – Kritik, die der DSDS-Juror Florian Silbereisen schon öfters einstecken musste. (ale)