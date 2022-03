Schlagerstar Florian Silbereisen in gemeinsamer Show mit Daniel Hartwich bei RTL

Let‘s Dance: Die Tänze der dritten Show am 11. März bei RTL stehen fest

Nachdem Bastian Bielendorfer letzte Woche bei „Let’s Dance“ krankheitsbedingt pausieren musste, ist Team „Sexrakete“ wieder pünktlich am Start, um am Freitag, 11. März, 20:30 Uhr sowohl die Tanzfläche als auch die Herzen der Zuschauer zu erobern. Die Tänze der dritten Show am Freitagabend (11. März 2022) stehen fest.